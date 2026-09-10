La Ligue des droits de l'homme à La Réunion lance le concours "Écrits pour la fraternité"

La Ligue des droits de l'homme à La Réunion lance localement le concours national "Écrits pour la fraternité" pour son édition 2026-2027. Sur le thème choisi, la LDH propose d’"encourager une société basée sur la coopération plutôt que sur la concurrence, une société qui tourne le dos au repli sur soi et valorise la richesse du collectif" (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le concours "Écrits pour la Fraternité" s’adresse aux enfants et aux jeunes des classes de grande section de maternelle, de primaire, de collège, de lycée, d’établissement spécialisé, mais aussi aux centres de loisirs et aux individuels. Par catégories d’âges ou d’établissements.

Le respect du thème est primordial mais les œuvres, individuelles ou collectives, peuvent prendre plusieurs formes : textes en prose ou en vers, scènes de théâtre, textes de chanson, chansons en musique, œuvres vidéographiques, objets et œuvres graphiques, qui sont réparties en plusieurs catégories d’âges ou d’établissements.

- Comment s’inscrire à ce concours ? -

Les enseignants sont invités à inscrire leur classe dès que possible en précisant la classe, le nombre d’élèves, les coordonnées de l’enseignant responsable et du chef d’établissement, le tout par courriel adressé à : [email protected]

Les participants ont jusqu’au 15 mars 2027 pour envoyer leurs œuvres aux représentants locaux de la LDH avec les fiches de participation rattachées à chaque œuvre, selon règlement.

Voir la plaquette, votre fiche de participation et tous détails sur le site national.

www.imazpress.com/[email protected]