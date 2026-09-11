Plaine-des-Cafres : le corps retrouvé à Bourg-Murat est bien celui de Sandrine Laval

C'est officiel, le corps retrouvé dans une ravine à Bourg Murat le 5 septembre 2026 est bien celui de Sandrine Laval. L'information a été confirmée par la gendarmerie de La Réunion et le Groupe de recherche de personnes. La quinquagénaire était portée disparu dans le secteur de la Plaine des Cafres depuis le jeudi 20 août 2026 (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Selon le groupe de recherche aux personnes (GRP), Sandrine Laval était partie dans la journée faire une randonnée dont elle avait l'habitude.

Partie randonner le 20 août 2026, Sandrine Laval, 53 ans, a effectué une première marche sur le secteur de Trou Blanc.

Par la suite, elle est revenue à son véhicule sur le parking de Piton Guichard pour se changer et se ravitailler avant de suivre la piste VTT/R2.

La femme s'est égarée et a chuté dans une ravine.

Sandrine Laval avait disparu depuis le 20 août. Des recherches avaient été menées depuis pour tenter de la retrouver.

Le samedi après-midi, 5 septembre 2026, vers 16 heures, son corps avait été retrouvé dans le secteur de Bourg-Murat.

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