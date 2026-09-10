Sécheresse : Saint-Philippe et Saint-Benoît passent en alerte renforcée, les restrictions se durcissent

Selon la préfecture de La Réunion, "les communes de Saint-Benoît et Saint-Philippe connaissent une situation critique et voient leurs restrictions renforcées" ce jeudi 10 septembre 2026. À Saint-Philippe, les coupures nocturnes en cours depuis début août reflètent une tension accrue sur les ressources, tandis qu’à Saint-Benoît, les nappes souterraines, surexploitées, atteignent des niveaux préoccupants. Ces mesures visent à préserver l’accès à l’eau potable, la biodiversité des milieux aquatiques et à éviter une pénurie. (Photo : Emmanuel Grondin/imazpress.com)

Les restrictions sont donc renforcés dans deux villes, ce qui implique : l'nterdiction du lavage des véhicules à domicile, arrosage des jardins potagers interdit entre 8h et 18h en alerte (interdit entre 6h et 20h en alerte renforcée),

L'arrosage des pelouses interdit, remplissage et maintien du niveau d’eau des piscines et plans d’eau de loisirs interdits (interdit strictement en alerte renforcée, possible en alerte et limité au 1er remplissage et remise à niveau si le chantier avait débuté avant les premières restrictions)

Autorisation des lavages de véhicule en station de lavage uniquement sur les pistes équipées de haute-pression ou équipées de système de recyclage (minimum 70 % d’eau recyclée) ou portique programmé ECO sur ouverture partielle

"Alors que La Réunion traverse une période de déficit pluviométrique particulièrement marquée, le comité sécheresse, réuni le 26 août 2026, a souligné une évolution contrastée de la situation hydrologique sur l’île" expliquent les services de l'État.

Les précipitations récentes et enregistrées au cours du mois d’août restent insuffisantes pour combler les déficits accumulés depuis plusieurs mois.

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- Une situation qui s'améliore à Saint-Leu, Saint-Paul, Sainte-Suzanne, Trois-Bassins -

Elles ont toutefois permis une légère recharge des ressources en eau dans certaines parties de l’île, en particulier pour les communes de Saint-Leu, Saint-Paul, Sainte-Suzanne, Trois-Bassins qui passent en vigilance.

Évitez les usages non essentiels et, respectez les restrictions qui s’appliquent dans votre commune ;

- Signalez toute fuite sur le réseau public et réparez les fuites sur le réseau privé ;

- Adoptez les écogestes au quotidien pour préserver les ressources en eau et éviter que la situation s’aggrave

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