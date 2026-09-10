[Vidéos] Sécheresse, fuites et IA : pour ses 50 ans, Runéo veut faire entrer la gestion de l'eau dans une nouvelle ère

Présent à La Réunion depuis 50 ans, le groupe Véolia, à travers sa filiale locale Runéo, a profité de cet anniversaire ce mercredi 9 septembre 2026 pour dresser le bilan de son activité et surtout se tourner vers l'avenir. Face à des sécheresses appelées à s'intensifier, l'exploitant mise sur la détection des fuites, les compteurs télérelevés et la réutilisation des eaux usées pour préserver une ressource de plus en plus précieuse. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

C'est à Saint-Louis, en avril 1976, que débute l'histoire de Veolia à La Réunion, à l'époque sous le nom de Compagnie Générale des Eaux. Le contrat d'exploitation d'eau potable avec Saint-Denis suivra rapidement, puis avec d'autres communes de l'île. En 2017, Veolia Eau Réunion devient Runéo, une nouvelle identité destinée à renforcer son ancrage local. Aujourd'hui, Runéo emploie environ 350 collaborateurs et assure le service de l'eau potable pour près de 450.000 habitants, soit plus de la moitié de la population réunionnaise.

"Quand on reste 50 ans sur un territoire, ce n'est pas un hasard. C'est qu'on a la confiance de nos clients", estime Pierre Ribaute, directeur général de l'activité Eau de Veolia en France. Une présence qui a accompagné la transformation des infrastructures réunionnaises, de la potabilisation de l'eau au développement des stations d'épuration.

- Sécheresse : "tout va dépendre des prochaines pluies" -

Mais après 50 ans, le défi est désormais climatique. La sécheresse marque une nouvelle fois fortement l'année 2026. Pour l'heure, les installations exploitées par Runéo ont permis d'éviter des mesures strictes de restriction. "Malgré la diminution des ressources naturelles, on arrive quand même à distribuer correctement l'eau", indique Stéphane Laurent, directeur général de Runéo.

La situation reste étroitement liée aux prochaines précipitations. "Tout va dépendre maintenant des prochaines pluies", il prévient. Si elles venaient à manquer, certaines zones pourraient être davantage touchées, notamment les secteurs situés dans les Hauts. "Sur les hauteurs de La Possession, on a des sources aujourd'hui qui sont tributaires aussi des périodes de sécheresse". À ce stade, Runéo assure ne rencontrer "aucune difficulté particulière dans la distribution de l'eau" sur les contrats qu'elle exploite à La Réunion.

- Environ 1.500 fuites réparées chaque année à La Réunion -

Préserver la ressource passe notamment par la chasse aux fuites. Une problématique importante sur une île où certains réseaux commencent à vieillir. "Notre rôle d'exploitant, c'est de les détecter le plus vite possible et de les réparer le plus vite possible", explique Stéphane Laurent. Runéo intervient ainsi sur environ 1.500 fuites chaque année.

Pour gagner en réactivité, l'entreprise s'appuie désormais sur des capteurs, l'écoute acoustique des canalisations, l'analyse des données et l'intelligence artificielle.

L'objectif est d'intervenir parfois avant même que la fuite ne devienne visible sur la chaussée. "On écoute en permanence les réseaux et donc on repère les endroits où il peut y avoir des suspicions de fuite", détaille Pierre Ribaute.

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- Plus de 100.000 compteurs intelligents déployés -

La transformation passe également par les compteurs des particuliers. Plus de 100.000 compteurs télé-relevés ont déjà été installés à La Réunion. Ces équipements permettent de suivre plus précisément la consommation, mais également de repérer une éventuelle fuite chez un particulier. "Il mesure en permanence la consommation et écoute s'il y a des fuites", explique Pierre Ribaute. En cas d'anomalie, l'abonné peut ainsi être alerté plus rapidement. Une évolution qui répond à une philosophie résumée par le responsable de Veolia : "L'eau ne doit pas être gaspillée."

- "L'eau est trop précieuse pour n'être utilisée qu'une seule fois" -

L'autre grand chantier concerne la réutilisation de l'eau. Pour Runéo, certains usages ne nécessitent pas forcément de mobiliser une eau rendue potable. "L'eau est trop précieuse pour n'être utilisée qu'une seule fois", insiste Pierre Ribaute.

Les eaux usées, une fois traitées et avec des traitements complémentaires lorsque cela est nécessaire, pourraient notamment servir au lavage des voiries, à l'arrosage des espaces verts, à l'irrigation ou à certains usages industriels. Runéo indique travailler avec les collectivités réunionnaises sur plusieurs projets en ce sens. "Il y a beaucoup d'usages aujourd'hui d'eau potable qui pourraient être assurés par d'autres types d'eaux", souligne Stéphane Laurent.

Runéo entend également accompagner les collectivités dans la rénovation des réseaux les plus fragiles, en s'appuyant sur l'analyse de leur état, des matériaux, du sol ou encore de leur historique pour identifier les canalisations sur lesquelles les investissements doivent être priorisés. La décision et les arbitrages financiers restent toutefois du ressort des collectivités.