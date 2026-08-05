[Photos - Vidéos] Etang-Salé : des chiens renifleurs mobilisés pour traquer les fuites d'eau potable

Pour la première fois à La Réunion, la Civis et son délégataire Runéo ont fait appel à une brigade cynophile spécialisée dans la détection des fuites d'eau potable dans le réseau de distribution. Menée à L'Étang-Salé, ce mercredi 5 août 2026, cette expérimentation a permis d'identifier plusieurs fuites invisibles grâce au flair de chiens capables de détecter d'infimes émanations de chlore, présentes dans l'eau potable. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Quelques secondes suffisent. Museau au ras du sol, un épagneul breton avance méthodiquement dans la forêt de l'Étang-Salé. Soudain, il ralentit, renifle avec insistance, puis marque une pause avant de gratter le sol. Sous plusieurs dizaines de centimètres de sable, une fuite d'eau est probablement cachée.

Cette scène, encore inimaginable il y a quelques années à La Réunion, est pourtant au cœur d'une expérimentation inédite menée par la Civis et runéo, filiale du groupe Veolia. Du 27 juillet au 3 août, une brigade cynophile spécialisée a sillonné le réseau d'eau potable de l'Étang-Salé dans le but de localiser des fuites que les méthodes traditionnelles peinent parfois à repérer.

L'objectuf de cette méthode est de préserver la ressource en eau en détectant les infiltrations les plus complexes, notamment sur les canalisations en PVC ou dans des secteurs où "l'œil et l'oreille humains ne peuvent pas toujours détecter" les fuites.

- Des chiens entraînés à détecter le chlore présent dans l'eau potable -

Le principe est simple : l'eau potable est chlorée. Lorsqu'une canalisation fuit, de faibles émanations de chlore remontent jusqu'à la surface. Dressés pendant plus d'un an, les chiens sont capables de détecter de miniscules concentrations, comprises entre 0,2 et 0,3 mg/l.

Née en 2019 sous l'impulsion de David Maisonneuve, responsable de la performance des réseaux chez Veolia, l'idée a germé, face aux limites des recherches acoustiques sur certains terrains. Il imagine donc une solution inédite : remplacer le capteur... par le nez d'un chien. "On cherchait un appareil capable de détecter les odeurs de chlore. Comme il n'existait pas, il a eu l'idée de faire appel à des chiens", raconte François Bourdeau, cynotechnicien et cofondateur de la brigade K9-Kyroc-Team.

Après plusieurs phases de tests, la méthode est validée en 2021. Avant son déploiement, les concepteurs se sont également assurés que les faibles doses de chlore respirées par les chiens étaient sans danger pour les animaux.

Souvent recueillis de refuge de la SPA, ces chiens sont dressés et entraînés pour détecter des fuites grâce à leur flair. Écoutez Nathalie Delon, cynotechnicienne spécialisée dans la recherche de fuite d'eau potable avec les chiens.

- 93 % des fuites détectées par les chiens sont confirmées par les techniciens -

Sur le terrain, les chiens ne marquent pas la fuite au centimètre près. Ils signalent une zone. Les technicien sprennent ensuite le relais avec leurs appareils d'écoute. "Le chien détecte un environnement assez large, entre cinq et dix mètres. Ensuite, nous revenons derrière avec l'appareil acoustique pour confirmer l'endroit exact de la fuite", explique Jean-Rémy Nourry, technicien Runéo. Regardez.

Les résultats sont déjà satisfaisants. "93 % des fuites détectées par les chiens sont ensuite vérifiées par nos équipes avec des moyens acoustiques", indique Jean-Michel Buisine, directeur eau potable et travaux de runéo à La Réunion.

Mieux encore, certains marquages révèlent des faiblesses du réseau avant même qu'une fuite ne soit réellement détectable. "Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on allait trouver des fuites que les chercheurs n'arrivaient pas à écouter... mais aussi des fuites qui sont apparues plus tard", souligne François Bourdeau.

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À L'Étang-Salé, les premiers résultats sont jugés encourageants. Sur 30 kilomètres de réseau inspectés, une cinquantaine de zones suspectes ont été repérées et une dizaine de fuites confirmées, dont une fuite critique immédiatement réparée près du centre équestre des Alizés.

Pour les habitants, l'itnérêt est double. "En détectant très tôt des fuites invisibles en surface, nous limitons les pertes d'eau potable", tout en permettant "de programmer les réparations de manière ciblée et anticipée", souligne runéo.

- Une expérimentation appelée à se développer à La Réunion -

Cette complémentarité entre le flair animal et les méthodes acoustiques est particulièrement utile dans des secteurs difficiles d'accès, comme la forêt de L'Étang-Salé. "Ce sont des zones où il est très compliqué de travailler avec des moyens d'écoute classiques. D'où l'intérêt de faire venir la brigade canine", souligne Jean-Michel Buisine.

La Civis investit chaque année près de 7 millions d'euros dans le renouvellement de ses réseaux d'eau potable. À l'issue de cette première expérimentation, la collectivité étudiera la possibilité de déployer cette méthode sur d'autres communes présentant des contraintes similaires. "On peut imaginer que sur d'autres collectivités exploitées par runéo, on fasse aussi venir ces équipes", conclut Jean-Michel Buisine.

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