Grève chez Derichebourg-OI : un accord trouvé, la Civis appelle à une reprise rapide de la collecte

Dans un communiqué publié ce mercredi 5 août 2026, la Civis prend acte avec satisfaction de l’accord intervenu ce jour entre la direction de la société Derichebourg OI et les représentants des salariés, mettant fin au mouvement social engagé depuis plusieurs semaines. La collectivité appelle à un retour à la normale et à une reprise rapide de la collecte. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le Président de la Civis, David Lorion, se félicite de cette issue, qui constitue une étape essentielle pour permettre un retour progressif à un fonctionnement normal du service public de collecte des déchets. "Je me réjouis qu’un accord ait pu être trouvé. C’est une bonne nouvelle avant tout pour les habitants de Saint-Pierre et de Petite-Île, qui ont fait preuve de beaucoup de patience durant cette période particulièrement difficile. Je tiens également à saluer le sens des responsabilités des différentes parties qui ont permis d’aboutir à cette issue".

Le président de la Civis rappelle toutefois que la priorité est désormais de résorber dans les meilleurs délais les importants retards de collecte accumulés depuis le début du conflit. "Il est désormais essentiel que l’ensemble des équipes puisse reprendre le travail le plus rapidement possible", assure David Lorion. "Notre priorité est de retrouver un niveau de collecte normal et de répondre aux attentes légitimes des habitants. La Civis restera pleinement mobilisée aux côtés de son prestataire afin d’accompagner cette phase de retour à la normale".

Lire aussi - Grève chez Derichebourg-OI : le président de la Civis demande la reprise du dialogue social au sein de l'entreprise

Un plan de rattrapage et des moyens supplémentaires devront être mobilisés par le prestataire, Derichebourg OI, pour assurer le rattrapage des collectes sur les communes de Saint-Pierre et de Petite-Île.

La Civis assure qu'elle "continuera d’informer régulièrement les habitants sur l’organisation des collectes jusqu’au retour complet à un fonctionnement normal du service". Le président remercie l’ensemble des habitants de Saint-Pierre et de Petite-Île "pour leur patience, leur compréhension et leur civisme tout au long de cette crise".

Pour rappel, un mouvement de grève avait débuté le lundi 13 juillet dernier, au sein de l’entreprise Derichebourg-OI, chargée de la collecte des déchets sur les communes de Saint-Pierre et de Petite-Île. Une forte perturbation des tournées de collecte s'en est suivie sur l’ensemble des secteurs concernés. Les salariés grévistes demandaient notamment une meilleure reconnaissance de leur travail au regard de leur contribution quotidienne à l'activité de l'entreprise.

www.imazpress.com / [email protected]