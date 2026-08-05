Un corps retrouvé à la ravine de Trois-Bassins

Ce mercredi 5 août 2026, un corps a été retrouvé en début d'après-midi, au niveau de la ravine de Trois-Bassins, indique la gendarmerie de La Réunion. Une opération d'hélitreuillage a eu lieu. Les techniciens de l'identification criminelle ont été mobilisés pour aider à l'identification de la personne. A ce stade aucune indication sur l'identité du corps n'a encore été établie avec certitude (Photo d'illustration AFP)