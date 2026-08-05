Réchauffement climatique : à La Réunion les ananas Victoria vont mûrir beaucoup plus vite

À l'horizon 2100, avec un réchauffement de +2,9 °C, les ananas Queen Victoria seront à récolter dès le 3 juillet, soit environ trois semaines plus tôt que la date actuel de récolte. Ces chiffres ont été obtenu grâce au dispositif Climadiag Agriculture et Forêt géré par Opéré par Météo-France et Solagro (association visant à favoriser l'émergence et le développement ans les domaines de l'énergie, de l'environnement). Le dispositif vient d'être étendu aux outre-mer à commencer par La Réunion et la Gyane, informe le ministère des outre-mer ce mercredi 5 août 2026 (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Autour du Tampon sur la période de référence 1991-2020, la récolte intervenait en moyenne vers le 24 juillet avec un début de croissance au 1er avril" indique le ministère dans son communiqué.

"À l'horizon 2100, avec un réchauffement de +2,9 °C, elle interviendrait vers le 3 juillet, soit environ trois semaines plus tôt. Cet indicateur a été défini avec l'appui du Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)" détaille le ministère.

- Accès à plus de 300 indicateurs -

Climadiag Agriculture et Forêt est un service climatique en accès libre dédié aux acteurs agricoles et forestiers. Ouvert depuis 2022 pour la France hexagonale et la Corse, il donne accès à plus de 300 indicateurs en lien avec l'agriculture et les forêts, calculés selon la Trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (Tracc), pour différentes cultures et filières.

"Il donne aussiv la possibilité d'ajuster certains seuils et périodes d'intérêt. Il réunit déjà près de 10.000 utilisateurs : conseillers agricoles, agriculteurs, bureaux d'études, décideurs publics, enseignants, chercheurs et collectivités" précise le communiqué minsitériel.

- Un volet dédié aux cultures tropicales s'ouvre avec La Réunion et la Guyane -

Avec l'extension aux Outre-mer de Climadiag, le service propose des calculs opérationnels pour La Réunion et la Guyane, ainsi qu'un accès à plus de 50 indicateurs climatiques s’appuyant sur les projections de référence de Météo-France selon la Tracc déclinée pour les outre-mer.

"Il intègre une première série d'indicateurs agro-climatiques adaptés aux filières ultramarines : banane, ananas, canne à sucre, tubercule, vanille, prairie et animaux d'élevage. Ces premiers indicateurs reposent sur les paramètres de température et de précipitations" note le ministère.

Après La Réunion et la Guyane, le volet agriculture du service sera étendu aux autres départements et régions d'outre-mer d’ici la fin de l’année 2026.

- Une offre progressibement enrichie -

L'offre sera par ailleurs progressivement enrichie de nouveaux indicateurs et de nouveaux paramètres climatologiques (humidité, rayonnement, vent), notamment pour estimer l'évapotranspiration.

"Cette extension est soutenue financièrement par le ministère des Outre-mer. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire suit aussi attentivement cette démarche en faveur des territoires ultramarins" termine le ministère.

Climadiag Agriculture et Forêt est accessible gratuitement sur climadiag-agriculture.fr.

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