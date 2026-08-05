Projection de documentaire, concert en sextet et en trio : Alune Wade va faire vibrer La Réunion avec sa basse

Chaque année, au mois d'août, à La Réunion, le festival Opus Pocus s'intéresse à un instrument de musique et propose au plus large public de le (re)découvrir dans une programmation de concerts. Ateliers et spectacles jeune public, master classes et jam sessions complètent la programmation. Après l’accordéon, la guitare, les cuivres, etc., place maintenant à la basse et la contrebasse. Le bassiste sénégalais Alune Wade est l'un des invités phares du festival. Les 14, 15 et 16 août 2026 : une projection du documentaire qu’il a coréalisé, un concert en sextet et un concert en trio, seront proposés. Nous publions le communiqué d'Opus Pocus ci-dessous. (Photo d'illustration : Opus Pocus)

Bassiste du grand Ismaël Lô à 18 ans (et pendant 8 ans), Alune Wade est ensuite passé par le mythique Zawinul Syndicate avant de jouer avec Oumou Sangaré, Bobby McFerrin, Salif Keita, Paco Sery, Bela Fleck, Cheick Tidiane Seck, Harold Lopez Nussa ou Gregory Porter, entre autres...

En 2015, il est adoubé par le monstre sacré de la basse américaine, Marcus Miller, qui l’appelle directement pour une collaboration sur son album Afrodeezia.

Vendredi 14 août 2026

-18h au Kabardock

Projection du documentaire musical Tukki, Des racines au bayou de Alune Wade et Vincent Le Gal (92’). L'accès est libre sur réservation à [email protected].

Pour voir le teaser c'est ici.

Samedi 15 août 2026

- 20h au Kabardock

Alune Wade New African Orleans (african jazz bass groove - Sénégal), réactive ce qui relie les pulsations d'Afrique de l'Ouest aux cuivres incandescents de la Louisiane avec un power sextet cuivré qui embrasse joyeusement jazz et afrobeat. Avec le pianiste réunionnais Cédric Duchemann (Paco Sery, Touré Kunda...).

Plus d’informations ici. Pour voir la vidéo c'est ici.

En première partie retrouvez Johan Saartave (maloya fusion - Réunion). Pour sa prestation sur Opus Pocus, ce bassiste péi incontournable s’est entouré de nouveaux camarades de jeu en augmentant son quintet d’une brillante section de soufflants.

Dimanche 16 août 2026

- 19h à l'hôtel Boucan Canot

Retrouvez Alune Wade Trio (afrojazz - Sénégal), celui qui a été le bassiste de Salif Keita, Gregory Porter et Bobby McFerrin est aussi un remarquable chanteur. Il se produira en trio basse-claviers-batterie sur la terrasse de l’hôtel, au coucher du soleil.

L'ouverture des portes se fera à 18h. Retrouvez DJ Détrwa Zafèr et le concert à 19h, en deux sets. Sur place retrouvez un bar et la restauration légère. Piur voir la vidéo c'est ici.