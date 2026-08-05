Mégafeu en Gironde : une association réunionnaise récolte 6.200 euros pour financer les repas offerts aux pompiers par Cédric et Jennifer

C'est un élan de solidarité qui a traversé les océans. Une cagnotte lancée par l'association SURS, secours urgence résilience et solidarité vient d'être clôturée. Dans un communiqué, elle annonce avoir récolté 6 273 euros grâce à 168 donateurs. Sur la base indicative de cinq euros par repas, cette somme représente l’équivalent de près de 1 255 repas servis aux femmes et aux hommes engagés contre les flammes. Elle correspond également à plus de 313 équipes de quatre pompiers ravitaillées, ou à environ deux journées et demie de préparation au rythme de 500 repas par jour", insiste l'association. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cédric et Jennifer ont pris l'initiative de cuisiner gratuitement pour les sapeurs-pompiers qui luttent contre l'incendie en Gironde en installant leur cuisine itinérante sur la base de commandement de Saint-Hélène, indique la Dépêche du Midi.

400 repas, 400 cari poulet rendus possibles par leur détermination et les dons qu'ils recoivent. "L'objectif est de cuisiner jusqu'à ce que l'on voit le ciel bleu", expliquait alors Cédric.

À La Réunion, la solidarité s'est aussi organisée via une cagnotte qui vise à financer encore plus de repas."Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner et amplifier la formidable dynamique de solidarité initiée par Cédric et Jennifer" lance l'association. Regardez.

"En choisissant de mettre temporairement leur activité professionnelle entre parenthèses pour cuisiner bénévolement au plus près du terrain, ils ont rappelé à chacun ce que signifie véritablement la légendaire solidarité réunionnaise : ne pas détourner le regard, offrir ce que l’on sait faire et répondre présent lorsque d’autres traversent l’épreuve. Les premiers reportages faisaient notamment état de 400 repas servis lors d’un seul service, avant la poursuite de leur mobilisation grâce aux dons" peut-on lire dans un communiqué.

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