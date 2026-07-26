[Vidéo] Sainte-Hélène : en Gironde un couple de Réunionnais cuisine pour les pompiers

À Sainte-Hélène, en Gironde - actuellement en proie aux incendies - un couple de Réunionnais, Cédric et Jennifer, ont cuisiné gratuitement 400 repas grâce aux dons pour soutenir les sapeurs-pompiers. Un bel élan de solidarité pour ces soldats du feu qui luttent depuis plusieurs jours (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Cédric et Jennifer ont pris l'initiative de cuisiner gratuitement pour les sapeurs-pompiers qui luttent contre l'incendie en Gironde en installant leur cuisine itinérante sur la base de commandement de Saint-Hélène, indique la Dépêche du Midi.

400 repas, 400 cari poulet rendus possibles par leur détermination et les dons qu'ils recoivent. "L'objectif est de cuisiner jusqu'à ce que l'on voit le ciel bleu", explique Cédric. Regardez.

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