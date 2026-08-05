Les jeunes en permis probatoire ne pourront plus conduire de voitures puissantes

Le 21 juillet 2026, les parlementaires ont adopté définitivement la loi Ripost. Le texte prévoit notamment l'interdiction pour les jeunes en permis probatoire de conduire des voitures puissantes. La loi renforce la prévention et la répression de plusieurs infractions "du quotidien", comme l'usage détourné de protoxyde d'azote (gaz hilarant), des feux de mortier, les rave-parties illégales et les rodéos urbains (Photo/Stéphan Laï-Yu/www/imaz.press)

Le site gouvernemental précise que la loi accroît également les moyens des forces de sécurité : recours aux drones, vidéoprotection, fouilles aux frontières".

- Les comportements dangereux sur la route seront plus sévèrement punis -

Selon le site gouvernemental vie-publique.fr, "un délit de conduite d'un véhicule surpuissant pendant le délai probatoire est passible d'1 an de prison et 15 000 euros d'amende, soit le même montant que le délit de conduite sans permis de conduire)".

En effet selon l'article L221-2 du code de la route "le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amendee. Ainsi « est puni des mêmes peines le fait de conduire un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1. », confirme l'Assemblée Nationale.

Les sanctions contre les rodéos urbains ainsi que les rassemblements notamment dans des zones commerciales, seront encore plus sévères.

"L'infraction de rodéo urbain (motorisé "individuel" ou commis en réunion) est plus lourdement sanctionnée et pourra désormais faire l'objet d'une AFD, d'une rétention du permis de conduire et d'une confiscation du véhicule", précise le site gouvernemental. Les amendes, les peines de prisons et les autres sanctions seront plus salées. "

"Un délit de rassemblement motorisé interdit de type rodéo motorisé, "run" ou "tuning" (par exemple dans des zones commerciales) est créé", ajoute-t-il. Ainsi, le simple fait de participer à un rassemblement sans qu'un délit de démonstrations dangereuses ou autres, pourra constituer un délit.

- La vente, la location et la cession de véhicules puissants interdites aux jeunes permis -

Les jeunes permis probatoires sont déjà soumis à des restrictions de vitesse. Avec cette nouvelle loi, "Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par voie réglementaire ne peuvent pas être vendus, cédés, loués ou mis à la disposition d’un conducteur avant l’expiration du délai probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223-1. Par dérogation, la mise à disposition de ces véhicules est autorisée dans le cadre d’une association sportive agréée", explique le projet de loi adopté par le Sénat.

- Quels véhicules sont concernés par cette loi ? -

Aucune précision n'a été apportée pour le moment sur les types de véhicules concernés, la limite et les chevaux à ne pas dépasser.

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