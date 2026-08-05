Le Port : le Théâtre Sous les Arbres est à la recherche d'un repreneur

La ville du Port recherche une structure porteuse d’un projet artistique pour reprendre le Théâtre Sous les Arbres. Un nouveau projet : "ambitieux, capable de faire vivre cet équipement autour des arts de la parole, des écritures scéniques et du spectacle vivant, tout en développant une forte dynamique territoriale, des actions d’éducation artistique et culturelle et un travail de proximité avec les habitants". Vous avez jusqu'au vendredi 4 septembre 2026 pour déposer votre dossier. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le projet devra notamment :

Développer une programmation de spectacle vivant comportant une dominante forte autour des arts de la parole, des écritures scéniques, du récit, de l’oralité, des formes théâtrales contemporaines et, plus largement, des propositions artistiques où la parole,

l’adresse au public, la langue, la mémoire et les imaginaires occupent une place structurante ;

Prendre en compte la création réunionnaise et régionale ;

Proposer une ligne artistique lisible, exigeante et accessible ;

Articuler diffusion, résidence et présence artistique ;

Favoriser, lorsque cela est pertinent, les formes légères, mobiles, participatives ou adaptées au plein air.

Retrouvez le cahier des charges complet ici.