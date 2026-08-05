Route de Salazie : une inspection de la falaise prévue à 7heures, la route reste fermée dans les deux sens

Ce mercredi 5 août 2026, la route de Salazie reste fermée dans les deux sens. Une inspection de la falaise est prévue, par drone, à 7 heures ce matin. Le Conseil Départemental informe que sur la RD48 route de Salazie, suite à un éboulis qui s'est produit dans le secteur du pont de l'Escalier, la route est totalement fermée à la circulation depuis 21h ce mardi 4 août 2026, jusqu'à nouvel ordre. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)