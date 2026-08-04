[Photos - Vidéos] Le Territoire de l’Ouest lance son défi "Foyer Zéro Déchet" 2026

Ce mardi 4 août 2026, le Territoire de l’Ouest (TO) a lancé officiellement les candidatures à son défi "Foyer Zéro Déchet", en partenariat avec l’association Zéro Déchet La Réunion. L'objectif : accompagner gratuitement 60 foyers pendant six mois afin de réduire durablement leur production de déchets, grâce à des ateliers, des visites de terrain et des échanges de bonnes pratiques. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Réduire ses déchets sans culpabiliser, en changeant progressivement ses habitudes : c'est l'objectif du Défi Foyers zéro déchet, porté par le Territoire de l'Ouest et l'association Zéro Déchet La Réunion.

Après une première expérimentation menée en 2025 auprès de 27 familles, l'opération revient cette année avec une ambition revue à la hausse : accompagner 60 foyers pendant six mois. Pour Karim Juhoor, maire de Saint-Leu et vice-président du TO délégué à la gestion des déchets, cette initiative répond aux enjeux propres à La Réunion.

"Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas", il rappelle. Sur un territoire insulaire, où "les solutions ne sont pas infinies" et où les capacités de traitement restent limitées, "il faut choisir un autre modèle : réparer, échanger ou donner avant de jeter". Écoutez.

Karim Juhoor insiste sur la philosophie du défi. "La transition écologique ne se décrète pas, elle se construit collectivement. Il n'y a pas de bons ou de mauvais citoyens. Il n'y a que des habitants qui veulent bien essayer." Pour lui, "le zéro déchet n'est pas une mode. Chaque famille qui change ses habitudes participe à la protection de notre île."

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- Des ateliers pour changer ses habitudes -

Tout au long de l'expérimentation, les participants seront invités à découvrir des solutions concrètes pour réduire leurs déchets : fabrication de produits ménagers et cosmétiques, compostage, achats en vrac, réemploi, visites d'acteurs locaux ou encore découverte du parcours des déchets.

Ce mardi, c'est à l'épicerie du Comptoir du vrac, à Saint-Leu que les candidatures au défi 2026 étaient lancées. Un lieu qui permet aux habitants de contribuer à la réduction de déchets. Écoutez Marie Rivière, adhérente au Comptoir du vrac.

"Le défi, c'est une expérimentation sur six mois. On accompagne les familles à réduire leurs déchets à la maison, mais aussi à travers plusieurs ateliers où elles vont apprendre d'où viennent leurs déchets, comment ils sont revalorisés à La Réunion et quels sont les enjeux", explique Morgane Guery, chargée de mission à l'association Zéro Déchet La Réunion.

L'édition 2026 évolue également pour répondre aux attentes exprimées par les participants de l'an dernier. "On va écouter les demandes des habitants concernant la fréquence des ateliers, le rythme ou encore les thématiques abordées. On essaie de s'améliorer et d'évoluer avec eux", souligne Morgane Guery. Deux fois plus d'ateliers sont notamment prévus, avec de nouvelles rencontres autour du numérique, de la consigne du verre ou encore de la plateforme Réutiliz.

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- Une première édition encourageante -

Le bilan de la première édition est jugé très positif. Selon les organisateurs, les 27 foyers accompagnés ont réduit en moyenne leurs déchets de 65 %, passant de 260 kg à 80 kg par habitant. L'association Zéro Déchet La Réunion met également en avant une diminution d'au moins 24 % de la production globale de déchets, avec une baisse de 45 % des emballages et une réduction des déchets en verre, notamment grâce au retour de la consigne.

Pour Émilie Galet, membre du bureau de l'association, "le zéro déchet, avant d'être un objectif, c'est un chemin". Elle rappelle qu'"on peut commencer petit, tester une astuce, changer une habitude. Le but est de créer une dynamique."

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Parmi les participants de l'édition 2025, Sabine Fabre, mère de famille à Saint-Paul, garde un excellent souvenir de cette expérience. "C'était vraiment une aventure très sympathique et ludique. Peser nos déchets est devenu un jeu pour les enfants. C'est comme ça qu'on a réussi à les sensibiliser." Regardez.

Déjà engagée dans une démarche de réduction des déchets depuis plusieurs années, elle explique que le défi lui a permis d'aller plus loin. "Être accompagnés nous a donné un coup d'entraînement. On se sent moins seuls." Aujourd'hui encore, elle poursuit les gestes adoptés pendant l'expérimentation, notamment la fabrication de lessive et de cosmétiques maison, ainsi que le compostage. "C'est vraiment une aventure que je conseille, que l'on soit seul, en famille ou en colocation. Ça peut devenir un vrai challenge."

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