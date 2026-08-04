La route de Salazie fermée jusqu'à nouvel ordre

Suite à un éboulis la RD48 qui dessert Salazie sera fermée à la circulation ce soir à partir de 21H ce mardi août 2026. (Photo Route de Salazie fermée à la circulation (Photo : sly/www.imazpress.com))

Le Conseil Départemental informe que sur la RD48 route de Salazie, suite à un éboulis qui s'est produit dans le secteur du pont de l'Escalier, la route sera totalement fermée à la circulation à partir de 21h ce soir, jusqu'à nouvel ordre.

Une inspection de la falaise est prévue demain matin au levé du jour.

Il est demandé aux usagers de se tenir informés avant de se déplacer sur l'itinéraire.