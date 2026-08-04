La Civis renforce les moyens de collecte

Suite aux nombreuses remontées des habitants et à la demande du président David Lorion, 8 mini-bennes supplémentaires sont mobilisées pour améliorer la collecte dans les petits chemins et les secteurs les plus difficilement accessibles. "La Civis continue de mobiliser tous les moyens dont elle dispose afin de limiter les conséquences de cette crise et d’assurer, autant que possible, la continuité du service public." indique la collectivité. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.ilmazpress.com)

Il est impossible de communiquer un planning précis selon la Civis car les opérations sont aujourd’hui assurées par plusieurs entreprises de substitution, qui interviennent également sur d’autres secteurs de l’île.

Les tournées sont donc adaptées quotidiennement en fonction des moyens disponibles et des priorités de collecte.

Publier un calendrier qui ne pourrait être respecté créerait davantage d’incompréhension.

"Malgré ces renforts, le mouvement social se poursuit et les retards accumulés restent importants. La Civis continue de mobiliser tous les moyens dont elle dispose afin de limiter les conséquences de cette crise et d’assurer, autant que possible, la continuité du service public", assure la collectivité.