Le Réunionnais Ruben Gado sacré vice-champion de France du décathlon

Le samedi 25 juillet 2026, lors des Championnats de France Élite disputés à Albi, Ruben Gado a décroché la médaille d'argent du décathlon. Avec 7.840 points, l'athlète réunionnais se retrouve sur le podium national. "À travers cette médaille, c'est tout le dynamisme du sport réunionnais qui est mis à l'honneur. Elle illustre la nécessité de poursuivre les investissements en faveur du sport, que la Région considère comme un véritable levier d'émancipation, de cohésion sociale et d'excellence." écrit la Région Réunion (Photo : DR / Ligue Réunionnaise d'athlétisme)