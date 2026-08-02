Le Département poursuit son plan 1 million d'arbres

Le Département de La Réunion part à la reconquête de la biodiversité. Avec son plan 1 million d'arbres, il vise la plantation d'espèces péi partout sur l'île. Le Conservatoire botanique national de Mascarin se mobilise également et accompagne les pépiniéristes partenaires. Le plan 1 million d'arbres représente une dynamique pour l’économie verte avec des chantiers de plantations, des contrats avec des entreprises locales et des débouchés pour les pépiniéristes. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)