Kartel urban live 2026 : Kalash et Triangle des bermudes vont faire le show à La Réunion

Kartel Prod annonce le retour de Kalash à La Réunion, l’un des plus grands artistes de la scène urbaine francophone, le samedi 10 octobre 2026 à Expobat Saint-Paul. Il sera en concert autour de son univers "Triangle des bermudes". Pour cette soirée, le public retrouvera également Mauvais Djo, MC Yoshi et KokosVoice, qui assureront les premières parties et feront monter la température avant l’arrivée de l’artiste. "Cet événement s’inscrit dans la volonté de Kartel Prod de proposer au public réunionnais des spectacles d’envergure, réunissant des artistes majeurs de la scène caribéenne et urbaine dans des conditions techniques et artistiques de haut niveau", souligne Kartel Prod. (Photo/www.imazpress.com)

Les 200 premiers billets sont proposés au tarif exceptionnel de 27 €, avant les changements de tarif prévus par la suite. Les billets sont à retrouver sur Billetplus.re.