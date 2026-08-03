À la une de ce mardi : caméras dans les voitures, solidarité pour Lola, allocation rentrée scolaire, sinistrés en Gironde, résidences artistiques et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 4 août 2026 : - Automobilistes vous êtes filmés : gardez les yeux sur la route ou votre voiture déclenchera des alertes - Appel à la solidarité pour Lola, 7 ans, atteinte d'une maladie rare - L'allocation de rentrée scolaire versée ce mardi à La Réunion - Gironde : Au Porge, des maisons et des vies en ruines au retour des sinistrés - Saint-Denis : un appel à projets pour les résidences de création artistique 2027 - La pa Météo France i di, sé zot i di - mardi contrasté (Photo www.imazpress.com)

A partir du 7 juillet 2026, toutes les voitures construites au sein de l'Union Européenne seront équipées d'un dispositif ADDW. Ce nouveau dispositif obligatoire incorpore une caméra infrarouge dans le tableau du véhicule qui surveillera le mouvement des yeux de chaque conducteur. Lorsque ces derniers ne regarderont plus la route pendant plus de 3,5 secondes des alertes commenceront à s'activer.

Atteinte d'une maladie rare, la petite Lola, 7 ans, doit être prochainement transférée à l'hôpital Necker, à Paris, pour des examens spécialisés et une intervention chirurgicale. Afin de pouvoir l'accompagner durant cette épreuve, ses parents ont lancé une cagnotte solidaire destinée à financer leurs frais de transport et d'hébergement, insuffisamment couverts par les aides existantes.

Ce mardi 4 août 2026, plusieurs foyers de La Réunion vont recevoir la tant attendue allocation de rentrée scolaire (ARS). Cette aide, conditionnée aux ressources, est destinée aux familles les plus modestes, en vue des achats de la rentrée scolaire. Vêtements, cartables, fournitures... de quoi être prêt pour la reprise des cours le 18 août prochain.

"De la maison, il ne reste rien", lâche un habitant. "On a tout perdu", souffle une autre. Les sinistrés du Porge (Gironde) ont pu revenir lundi dans ce village fantôme, où le mégafeu a brûlé près de 200 habitations.

L’appel à projets pour l’année 2027 est lancé pour les établissements de la SPL Territo’Arts : Cité des Arts, Banyan - Centre d’art contemporain et Château Morange. Cet appel à projets concerne des résidences de création artistique à l’intention des artistes et des équipes artistiques implantés à La Réunion ou développant un projet en lien direct avec La Réunion.

Pour ce lundi 3 aout 2026, Matante Rosina nous annonce un début de journée un peu plus gris dans l'est. À l'ouest, le soleil domine. Dans l'après-midi, les nuages s'installent dans les hauts avec quelques averses possibles sur les pentes. En bord de mer, le temps reste agréable.