Le chef cuisinier Jean Imbert, soupçonné de violences conjugales, interrogé depuis lundi matin par les enquêteurs

Le chef Jean Imbert, soupçonné de violences conjugales, est "entendu" depuis lundi matin par la police et répond à "toutes les questions des enquêteurs", ont indiqué ses avocates Jacqueline Laffont et Julie Benedetti à l'AFP. Il nie les accusations, il demeure présumé innocent

Selon BFMTV, le chef cuisinier est visé au total par trois plaintes de ses ex-compagnes pour violences conjugales, et a été placé en garde à vue lundi matin à Paris.

Le chef de 45 ans "s'est rendu à son audition avec de nombreux documents, pièces, autant d'éléments matériels solides qui étayent sa version des faits. Il répond à toutes les questions des enquêteurs", a précisé sa défense.

L'ancien gagnant de Top Chef, devenu l'une des stars de la gastronomie française, avait fait l'objet de plusieurs témoignages d'ex-compagnes, dénonçant des violences conjugales qu'il conteste.

Il a notamment été visé par une plainte à l'été 2025, déposée par l'ancienne comédienne Lila Salet, 35 ans, pour des faits qui remonteraient à 2012-2013.

Une enquête a été ouverte au parquet de Paris pour violences par conjoint ou concubin et confiée au commissariat du 16e arrondissement, avait indiqué à l'AFP en avril le ministère public, se refusant alors à communiquer "le nombre et l'identité" des plaignantes, "tant pour le respect de leur intimité que pour préserver les chances de prospérer de l’enquête".

En mars, une autre ex-compagne de Jean Imbert, l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld, 39 ans, avait indiqué à l'émission Complément d'Enquête avoir déposé plainte à son tour, pour des violences survenues au cours de leur relation entre 2012 et 2014.

Jean Imbert nie les accusations, mais les plaintes des jeunes femmes contre lui ont conduit le restaurant étoilé du Plaza Athénée a lui retiré son pote e chef en avril

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Jean Imbert est cependant resté dans cette entreprise en tant que directeur artistique, a déclaré à l’AFP François Delahaye, directeur général du palace parisien, confirmant une information des journaux du groupe Ebra.

Il avait été chargé d’apporter des idées de concepts ou de nouveaux plats pour le restaurant, mais ne sera plus donneur d’ordres.

"Avec ce qu’il s’est passé dans sa vie privée, on le retire de la tête de gondole", a précisé M. Delahaye. Jocelyn Herland, qui était déjà le chef exécutif du restaurant, prendra sa place, avait-t-il poursuivi.

La direction du Plaza Athénée a en réalité simplement accéléré les choses puisque le contrat de Jean Imbert devait de toute façon prendre fin en juin, toujours selon la même source.

Le vainqueur de Top Chef conteste donc les accusations. Il s’était déjà mis en retrait du Martinez, un palace cannois, où il a eu le privilège de préparer le prestigieux dîner du jury du festival de Cannes.

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