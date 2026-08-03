Sainte-Marie : des jeunes de l'association To Be or Not Subir ramassent 6,4 tonnes de déchets

Une vingtaine de jeunes de l'association To Be or Not Subir ont participé, ce samedi 1er août 2026, à une vaste opération de ramassage de déchets, organisée à Sainte-Marie par Project Rescue Ocean Réunion. Aux côtés de plusieurs associations et bénévoles, ils ont contribué à retirer 6,4 tonnes de déchets d'un secteur situé à proximité de l'aéroport Roland-Garros. (Photos DR To Be or Not Subir)

Ils étaient une vingtaine de jeunes à se mobiliser pour l'environnement. Samedi 1er août dernier, onze candidats au concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycée (Aril) et dix membres du groupe de danse To Be Crew, tous issus de l'association To Be or Not Subir, ont pris part à une opération de collecte de déchets organisée par Project Rescue Ocean Réunion à Sainte-Marie. L'action s'est déroulée avec le concours des associations Best Run, PropRéunion, AASI et Green, ainsi que des créateurs de contenus Hugo et Nono, avec le soutien de la Cinor.

Pendant trois heures, les bénévoles ont parcouru la zone aéroportuaire de Gillot pour ramasser les déchets abandonnés. Au total, 6,4 tonnes de déchets ont été retirées. Batteries, bouteilles en verre et en plastique, déchets ménagers ou encore encombrants figuraient parmi les nombreux déchets collectés, "autant de matériaux qui, livrés à l'abandon, menacent directement les sols, les nappes phréatiques et les écosystèmes littoraux de l'île", se réjouit l'association.

- "La Réunion est trop belle pour devenir une poubelle" -

Cette mobilisation s'inscrit dans la continuité du travail mené "depuis plusieurs années" par les associations environnementales réunionnaises. La venue de Hugo et Nono, qui parcourent actuellement La Réunion pour sensibiliser la population à la protection de l'environnement, est venue "donner une résonance supplémentaire à cette dynamique de terrain".

À travers cette participation, les jeunes de To Be or Not Subir ont souhaité traduire concrètement leur engagement citoyen. "La Réunion est trop belle pour devenir une poubelle. Nous, jeunes réunionnais et réunionnaises, nous engageons pour dire non : non à la destruction de notre île et de sa biodiversité exceptionnelle", affirme l'association. Elle rappelle que "préserver notre environnement n'est pas une option, c'est une responsabilité collective, et chacun, à son échelle, peut agir, que ce soit en participant à une collecte, en réduisant ses propres déchets ou simplement en sensibilisant son entourage".

To Be or Not Subir remercie l'ensemble des partenaires et bénévoles mobilisés pour cette opération et indique que "des mobilisations de ce type ont vocation à se répéter", invitant les Réunionnais.es à rejoindre les prochaines actions citoyennes organisées sur le territoire.

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