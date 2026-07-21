Lutte contre le harcèlement et les discriminations : l'association réunionnaise To Be or Not Subir saluée par la ministre Aurore Bergé

L'association réunionnaise To Be or Not Subir, engagée dans la prévention du harcèlement scolaire et la lutte contre les discriminations, a reçu le soutien d'Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Une reconnaissance que l'association considère comme un encouragement à poursuivre ses actions auprès de la jeunesse réunionnaise. (Photo DR Association To Be or Not Subir)

L'association To Be or Not Subir franchit une nouvelle étape dans son engagement contre le harcèlement scolaire et les discriminations. Dans un communiqué, elle indique avoir reçu le soutien institutionnel d'Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Dans une vidéo saluant les actions de l'association, la ministre souligne "l'importance de l'engagement des acteurs associatifs dans la promotion de l'égalité, de l'inclusion et du respect".

Pour Jody Nanou, président de To Be or Not Subir, cette reconnaissance constitue "un signal fort en faveur des associations engagées sur le terrain" : "Le soutien de Madame la ministre Aurore Bergé vient conforter notre mission de prévention du harcèlement et de lutte contre les discriminations et nous encourage à poursuivre notre mission avec détermination afin de faire reculer le harcèlement scolaire et les discriminations, tout en donnant à la jeunesse réunionnaise les moyens d'agir pour une société plus juste et plus solidaire".

Depuis sa création, l'association intervient auprès des jeunes, des établissements scolaires, des collectivités et de différents acteurs du territoire afin de sensibiliser au harcèlement, de lutter contre les discriminations et de promouvoir les valeurs de respect, d'égalité et de citoyenneté.

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À travers ses actions de sensibilisation et ses projets éducatifs participatifs, To Be or Not Subir affirme vouloir contribuer à la création "d'environnements plus inclusifs, bienveillants et protecteurs, où chacun peut s'épanouir dans le respect de ses différences".

Selon l'association, cette reconnaissance ministérielle "marque une nouvelle étape" dans le développement de ses actions et renforce sa volonté de poursuivre son engagement aux côtés des institutions, des collectivités et de la jeunesse réunionnaise.

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