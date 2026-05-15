À Saint-Denis, le Concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycée revient pour une 2ème édition

L’association To Be or Not Subir a officiellement lancé la deuxième édition du Concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycée (ARIL) à l’occasion de la Cérémonie des Insignes del’Engagement, organisée ce mercredi 13 mai 2026 dans la Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville de Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Concours Ambassadeur Réunion)

Cette cérémonie symbolique marquait la remise officielle des écharpes aux ambassadeurs nouvellement élus ainsi que des certificats aux vice-ambassadeurs et vice-ambassadrices. Au total, 22 jeunes issus de 7 lycées de l’île se lancent cette année dans l’aventure, parmi lesquels 14 ambassadeurs et 8 vice-ambassadeurs. L’événement a réuni près de 85 participants, dont les membres de l’association, les familles des jeunes engagés ainsi que plusieurs partenaires institutionnels et associatifs.

Cet événement fait suite aux élections organisées dans les lycées partenaires, reposant dans la grande majorité des cas sur des exercices d’éloquence. Il constituait également la première rencontre officielle entre l’ensemble des ambassadeurs, leurs proches et les différents acteurs impliqués dans le projet.

Le Concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycée (ARIL) est un parcours de formation citoyenne destiné aux lycéens réunionnais élus dans leurs établissements. À travers cette initiative, les jeunes sont amenés à défendre des causes sociales, développer leur éloquence et s’engager concrètement sur le terrain. L’association To Be or Not Subir souhaite promouvoir la citoyenneté, l’engagement, l’autonomie et l’empouvoirement de la jeunesse réunionnaise ainsi que la lutte contre les discriminations. Le concours vise également à renforcer la confiance en soi, la prise de parole et l’implication des jeunes dans la vie associative et citoyenne du territoire réunionnais.

L’association remercie l’ensemble de ses partenaires, dont Original Vizion pour la couverture photographique ainsi que les divers services internes mobilisés de l’association pour leur implication au bon déroulement de la journée. Elle salue également l’engagement de la ville de Saint-Denis en faveur de la jeunesse, illustré par la présence de Mme Shënaz Damour, élue à la Direction Intégration, Handicap, Égalité et Lutte contre les discriminations, lors de cette cérémonie. Sa présence témoigne du soutien de la municipalité à cette initiative citoyenne et engagée dans la lutte contre les discriminations.