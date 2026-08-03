Matignon : une plainte déposée après une série de suicides dans les services de Sébastien Lecornu

(Actualisé) Le climat semble délétère à Matignon. Selon des informations de France Inter, deux suicides auraient déjà eu lieu dans les services du Premier ministre Sébastien Lecornu et plusieurs tentatives auraient été signalées. Une plainte a également été déposée le 25 juin par une fonctionnaire qui avait tenté de mettre fin à ses jours. (Photo AFP)

Cette dernière aurait été mise au placard et dessaisie de ses missions et de ses dossiers. Elle a également été isolée de ses collègues, notamment en étant déplacée dans un bureau au sous-sol.

La fonctionnaire a alors déclenché des mécanismes d'alerte pour harcèlement moral. Sans résultat ni retour de sa hiérarchie. Elle a alors décidé de porter plainte.

- Les suicides se sont enchaînés en peu de temps dans l'administration de Lecornu -

Un représentant du personnel a alors saisi le procureur pour signaler ces cas graves de souffrance au travail. Car les suicides se sont enchaînés en peu de temps dans l'administration de Sébastien Lecornu.

Au-delà de la fonctionnaire au cœur de la procédure, la radio publique affirme que "deux agents se sont suicidés en mars 2026, et un troisième a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail en octobre 2025". De quoi lancer une enquête préliminaire alors que des enquêtes internes sont déjà en cours autour de ces événements.

- Souffrance professionnelle dans les services du Premier ministre -

Selon des témoignages, les causes de cette souffrance professionnelle seraient à aller chercher du côté d'une diminution des effectifs à Matignon et d'une concurrence accrue entre fonctionnaires. Les nombreux changements au poste de Premier ministre depuis les deux dernières années auraient également pu fragiliser des personnels déjà vulnérables.

Reste désormais à observer quelles seront les conséquences politiques de cette affaire pour Sébastien Lecornu, censé être l'un des garants du respect de la prévention de la souffrance au travail.

Un nouvel épisode qui vient écorner l'image du gouvernement après les mises à l'écart de collaborateurs ayant consommé de la drogue dans les ministères.

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