Ambassadeur Réunion Inter Lycée (ARIL) : un séminaire citoyen pour former une jeunesse engagée

Après leur élection au sein de sept lycées répartis aux quatre coins de La Réunion, onze ambassadeurs du concours Ambassadeur Réunion Inter Lycée (ARIL) se sont retrouvés du vendredi 3 au lundi 6 juillet 2026 à la Villa Benvengudo, à Saint-Pierre, pour participer à un séminaire citoyen, étape clé de leur parcours. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Véritable temps fort du parcours ARIL, ce séjour avait pour ambition de contribuer à l'épanouissement personnel des jeunes, de renforcer les liens humains entre les ambassadeurs et de replacer l'humain au cœur de leur engagement citoyen.

Durant quatre jours, les participants ont été invités à réfléchir et à échanger autour de deux grandes thématiques : (I) la France et ses valeurs ainsi que (II) la culture créole.

Plusieurs ateliers de sensibilisation et de formation ont rythmé le séjour :

● une intervention du CEVIF sur les violences intrafamiliales | Frederic Rousset;

● un échange autour de la citoyenneté avec la co-présidente du Parlement Régional des Jeunes de l'Indianocéanie (PRJIO) | Amélie Lebeau;

● une masterclass consacrée aux institutions locales et nationales, animée par deux étudiants de Sciences Po | Baptiste Mussard et Kyllian de la Michellerie–Hoareau;

● Une sensibilisation à la biodiversité de l'Île à travers le jeu de plateau « Mon Ti Péi » | EKOPÉi

● Un cours de langue créole et des ronkozés quotidiens en créole en lien avec la thématique de la grande finale | Landry Zitimby;

● Une sensibilisation au harcèlement de rue s'appuyant sur la méthode des 5D du programme Stand Up de L'Oréal Paris, menée dans le cadre du dispositif "Détak la langue" de la DRDFE, projet co-porté par l'association To Be or Not Subir et le CEVIF;

● des activités sportives et de cohésion par une coach sportive | Ludivine Latarte ;

● un atelier artistique proposé avec Color Art Me Run | Alexandra Tony;

● un atelier sur la prise de confiance en soi | Ashok Parsad;

● un atelier d’éloquence | Les Orateurs de Bourbon

- Une grande finale pour les ambassadeurs -

Le parcours atteint son apogée lors de la Grande Finale, un événement prestigieux et fédérateur.

Les binômes finalistes se mesurent lors d'une grande soirée publique, rythmée par des défilés, des chorégraphies, mais surtout par des discours citoyens de haut niveau.

La soirée se conclut par l'Élection des Ambassadeurs Inter-Lycée de La Réunion. Ces lauréats incarneront pour une année le leadership, la responsabilité et l'engagement de la jeunesse réunionnaise.

Au-delà des apprentissages, ce séminaire a permis aux jeunes ambassadeurs de développer leur esprit critique, de mieux comprendre les enjeux de la citoyenneté, de renforcer leur confiance en eux et de tisser des liens durables entre lycéens venus de différents territoires de l'île.

www.imazpress.com/[email protected]