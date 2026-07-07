Campagne sucrière : la saison débutera ce mercredi dans le nord et l'est

La campagne sucrière va démarrer ce mercredi 8 juillet 2026 dans l'est et le nord de l'île. Une décision prise suite aux commissions mixtes d'usines (CMU) de Bois Rouge et de Beaufonds (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

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- Un début de campagne fixé au 13 juillet dans le sud -

Dans le sud, elle débutera le 13 juillet 2026. Une date "nécessaire" pour la FDSEA et les Jeunes agriculteurs (JA). Mais une date qui ne convient ni à la CGPER, ni à l'UPNA, qui dénoncent "un déni de démocratie".

Pour la CGPER et l'UPNA, "sur le terrain, la majorité des planteurs présents ont voté et exigé l'ouverture de la campagne au 20 juillet pour préserver la maturité de la canne".

Un avis qui diffère de celui de la FDSEA et des JA. "Nous avons appelé quasiment la plupart de nos planteurs du sud-ouest et les informations remontées c'est qu'il y a eu un aléa climatique et par rapport à cela ça devient compliqué de couper", explique Bryan Alaguirissamy, premier vice-président des Jeunes agriculteurs et élu à la CMU du Gol.

Bryan Alaguirissamy poursuit, "que l'on démarre le 13 juillet, permet de laisser du temps aux agriculteurs en fin de campagne (prévue le 14 décembre au plus tard), de suivre l'itinéraire technique pour la suite".

- La filière canne et sucre, une filière en pleine crise -

La filière canne est mis à mal ces dernières années par des campagnes sucrières de plus en plus difficiles, des conditions climatiques extrêmes et une concurrence des pays non européen.

Un rapport de la Cour des comptes européenne du lundi 26 janvier 2026 observe une incapacité à enrayer le déclin de la filière sucre. La viabilité financière de la filière et sa compétitivité restaient préoccupantes, le soutien apporté par l’UE étant supérieur aux recettes tirées des ventes de sucre.

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