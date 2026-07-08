Saint-Denis : une personne bloquée dans une ravine, elle est localisée après avoir allumé un feu

Ce mardi 7 juillet 2026, l'unité de l’amicale du Secours en milieux périlleux et montagne 974 est intervenue pour porter secours à une personne en difficulté, restée bloquée dans une ravine depuis lundi soir. Pour lutter contre le froid et tenter de signaler sa présence, la victime avait allumé un feu. Ce geste lui a permis d'être localisée et sauvée.

Ce geste "nous a permis de la localiser rapidement, de la sécuriser, puis de procéder à l’extinction du départ de feu en falaise avant de mener l’opération de secours dans les meilleures conditions de sécurité", explique l'association.

La victime a pu être secourue en toute sécurité.

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