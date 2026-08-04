Son mari est impliqué dans un trafic de zamal entre La Réunion et Maurice : une ministre mauricienne démissionne du gouvernement

Après avoir démissionné de ses fonctions de ministre déléguée des Arts et de la Culture, la députée mauricienne Véronique Leu-Govind a annoncé, ce lundi 3 août 2026, qu'elle quittait également la présidence du parti les Nouveaux Démocrates. Une décision prise alors que l'enquête visant son époux, arrêté dans le cadre des investigations sur un trafic de cannabis entre Maurice et La Réunion, se poursuit. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Selon le média mauricien L'Express, Véronique Leu-Govind a présenté sa démission de la présidence des Nouveaux Démocrates dans une lettre adressée au comité exécutif de son parti.

Lire aussi - Trafic de cannabis entre La Réunion et Maurice : le mari d'une ministre mauricienne interpellé

L'ex-ministre junior affirme prendre cette décision "avec beaucoup d'émotion et un profond sens des responsabilités", estimant qu'il est dans "l'intérêt du parti" de se retirer afin que "les événements actuels ne puissent, d'aucune manière, affecter l'image, les valeurs ou le fonctionnement des Nouveaux Démocrates". Elle précise toutefois qu'elle conserve son mandat de députée.

Dans un communiqué, le parti indique "prendre acte de la décision de Mme Véronique Leu-Govind de se retirer de ses fonctions de Junior Minister des Arts et de la Culture ainsi que de la présidence des Nouveaux Démocrates". Les Nouveaux Démocrates saluent également "le courage, la dignité et le sens des responsabilités" dont elle a fait preuve "dans ces circonstances particulièrement difficiles".

Cette démission intervient quelques jours après l'arrestation de son époux, Gulshan Govind, par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Celui-ci est soupçonné d'être lié à un réseau de trafic de cannabis opérant entre Maurice et La Réunion, après la saisie de plus de 100 kilos de cannabis à Bras-Panon. Toujours selon L'Express, les enquêteurs s'intéressent désormais notamment à "l'utilisation présumée du téléphone portable de la députée dans le cadre de leurs investigations".

Lire aussi - Bras-Panon : 100 kilos de zamal saisis près de la Rivière du Mât

www.imazpress.com / [email protected]