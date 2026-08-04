Disparition inquiétante de Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun : son véhicule retrouvé, un corps découvert à proximité

(Actualisé) La gendarmerie de La Réunion a confirmé à Imaz Press, la découverte, ce lundi 3 août 2026, du véhicule de Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun, porté disparu depuis le 20 juillet dernier. Un corps a également été retrouvé à proximité. Son identification est en cours. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Selon les informations de la gendarmerie de La Réunion, l'Opel Mokka électrique blanche de Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun, 86 ans et porté disparu depuis le 20 juillet dernier après avoir quitté son domicile de Saint-Louis, a été rertouvé. "Un corps a été découvert à proximité. Nous devons encore l'identifier", a indiqué la gendarmerie.

À ce stade, les autorités ne confirment pas que le corps retrouvé est celui de l'octogénaire. Des investigations sont en cours afin de procéder à son identification et de déterminer les circonstances de ce décès.

Pour rappel, un appel à témoins avait été lancé par la gendarmerie après la disparition inquiétante de Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun.

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