Appel à la solidarité pour Lola, 7 ans, atteinte d'une maladie rare

Atteinte d'une maladie rare, la petite Lola, 7 ans, doit être prochainement transférée à l'hôpital Necker, à Paris, pour des examens spécialisés et une intervention chirurgicale. Afin de pouvoir l'accompagner durant cette épreuve, ses parents ont lancé une cagnotte solidaire destinée à financer leurs frais de transport et d'hébergement, insuffisamment couverts par les aides existantes. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Pour la famille de la petite Lola, âgée de 7 ans, le quotidien a basculé il y a quelques mois lorsqu'elle a commencé à présenter des symptômes inquiétants, sans que les médecins ne parviennent à en déterminer l'origine.

Depuis le début de l'année, l'état de santé de la fillette s'est progressivement dégradé. Malaises, vomissements, pertes de connaissance, difficultés à se lever et hospitalisations répétées rythment désormais son quotidien. Malgré de nombreux examens, les équipes médicales locales n'ont pas réussi à poser un diagnostic précis.



Aujourd'hui, les médecins suspectent une maladie rare d'origine génétique. Pour confirmer cette hypothèse et identifier la cause de ses problèmes de santé, Lola doit être transférée à l'hôpital Necker-Enfants Malades, à Paris, où elle pourra bénéficier d'examens spécialisés.



"C'est très nouveau pour nous. On est à bout. Nous avons fait des démarches auprès de différents organismes pour obtenir des aides, mais elles ne suffisent pas à couvrir tous les frais", confie sa maman.



Si la prise en charge médicale est assurée, le transport et l'hébergement des parents représentent une dépense importante que la famille ne peut assumer seule.



Afin de pouvoir rester auprès de Lola avant son opération et durant toute sa convalescence, une cagnotte solidaire a été lancée. Les fonds récoltés permettront de financer le voyage ainsi que le séjour de ses parents en Hexagone.



"Cette cagnotte nous permettra d'être à ses côtés, de la soutenir avant son opération, de lui tenir la main lorsqu'elle en aura besoin et de l'accompagner tout au long de sa convalescence", expliquent-ils.

La famille rappelle que chaque contribution, même modeste, représente une aide précieuse. Le lien de la cagnotte est à retrouver ici.

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