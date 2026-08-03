À retenir ce soir : suicides à Matignon, drogues, syndrome grippal, déchets et route fermée

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 3 août 2026 : - Matignon : une plainte déposée après une série de suicides dans les services de Sébastien Lecornu - Saint-Denis : les douanes et la police interceptent un colis avec 300.000 euros en drogues de synthèse, deux personnes interpellées - Santé publique France : les passages aux urgences pour syndrome grippal en augmentation - Sainte-Marie : des jeunes de l'association To Be or Not Subir ramassent 6,4 tonnes de déchets - Saint-Denis : la route de la Montagne totalement fermée à la circulation

Le climat semble délétère à Matignon. Selon des informations de France Inter, deux suicides auraient déjà eu lieu dans les services du Premier ministre Sébastien Lecornu et plusieurs tentatives auraient été signalées. Une plainte a également été déposée le 25 juin par une fonctionnaire qui avait tenté de mettre fin à ses jours.

Après un signalement des douaniers, les policiers ont intercepté à la fin juillet 2926, un colis contenant plus d'un kilo de cathinone et 100 grammes de kétamine. La valeur de ces drogues de synthèse est estimée à 300.000 euros. Deux personnes ont ensuite été interpellées dans le cadre de ce trafic

Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, du 20 au 26 juillet 2026 (semaine 30), les passages aux urgences pour un motif de syndrome grippal continuaient leur progression. Par ailleurs, le nombre de cas autochtones de Leptospirose est aussi en hausse. Les autres indicateurs de santé (Mpox, dengue, chikungunya, ou encore Bronchiolite) sont de leur côté stable ou en baisse.

Une vingtaine de jeunes de l'association To Be or Not Subir ont participé, ce samedi 1er août 2026, à une vaste opération de ramassage de déchets, organisée à Sainte-Marie par Project Rescue Ocean Réunion. Aux côtés de plusieurs associations et bénévoles, ils ont contribué à retirer 6,4 tonnes de déchets d'un secteur situé à proximité de l'aéroport Roland-Garros. (Photos DR To Be or Not Subir)

La RD41 Route de la Montagne sera totalement fermée dans les rampes côté Saint-Denis de 23h à 5h les nuits du lundi 3 aoûtau jeudi 6 août 2026 inclus, informe le conseil départemental. Cette fermeture a été décidée pour permettre la suite des travaux de mise en œuvre d’enrobé. Par ailleurs, la circulation sera alternée de 20h à 23h