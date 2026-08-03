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Saint-Denis : la route de la Montagne totalement fermée à la circulation

  • Publié le 3 août 2026 à 10:34
  • Actualisé le 3 août 2026 à 10:39
Éboulis sur la route de la Montagne

La RD41 Route de la Montagne sera totalement fermée dans les rampes côté Saint-Denis de 23h à 5h les nuits du lundi 3 aoûtau jeudi 6 août 2026 inclus, informe le conseil départemental. Cette fermeture a été décidée pour permettre la suite des travaux de mise en œuvre d’enrobé. Par ailleurs, la circulation sera alternée de 20h à 23h (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L’accès au village de la Montagne se fait uniquement par la RN1 La Possession et par la RD41 – Ravine à Malheur pendant les horaires de fermeture totale.

www.imazpress.com / [email protected]


 

 

Route de la Montagne, Inforoutes, Saint-Denis

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1 Commentaires
Jim
Jim
33 minutes

A quand une couche d'enrobé côté Possession? Le revêtement est très abimé.

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