Tour cycliste de La Réunion 2026 : 78 coureurs sur la ligne de départ

Après une année d'absence, le Tour cycliste de La Réunion fait son retour avec un format composé d'un prologue et de sept étapes, réunissant 78 coureurs prêts à se disputer le maillot jaune jusqu'au 9 août. Ce grand rendez-vous du cyclisme réunionnais débute ce lundi 3 août, le coup d'envoi étant donné au vélodrome Gabriel Chéfiare, à Saint-Denis. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les premiers écarts seront enregistrés dès ce lundi avec un prologue de 3,3 kilomètres disputé sur l'anneau du vélodrome Gabriel Chéfiare. Court mais très technique, cet exercice contre le chronomètre permettra de désigner le premier maillot jaune de cette 79e édition.

Ce mardi, le peloton reliera Saint-Denis à Sainte-Suzanne sur une distance de 98,2 kilomètres. Mercredi, les coureurs évolueront sur un circuit de 100,8 kilomètres autour de Bras-Panon.

La troisième étape, jeudi, conduira le peloton sur un parcours de 126 kilomètres autour du Tampon. Plus longue et plus accidentée, les ascensions successives pourraient provoquer les premières différences importantes entre les leaders.

Vendredi 7 août, les spécialistes du chrono seront à l'honneur avec un contre-la-montre individuel de 9,8 kilomètres entre Saint-Pierre et Petite-Île. Cet exercice pourrait redistribuer les cartes au classement général.



Le peloton rassemble seize équipes composées de coureurs réunionnais, de l'Hexagone et de l'étranger. Les prétendants au classement général devront faire preuve de régularité tout au long des huit rendez-vous inscrits au programme.

- Plus "qu'une épreuve sportive" -

Le vainqueur de cette édition 2026 sera connu dimanche 9 août, à l'issue des sept étapes qui succéderont au prologue inaugural.

"Le Tour, ce n'est pas seulement une épreuve sportive : c'est une traversée, presque initiatique, de nos paysages et de nos mémoires. Des pentes des Hauts aux abords des lagons, des villes côtières aux écarts, avançons avec une même conviction : faire rayonner l'excellence, le respect et le partage", déclare le comité régional de cyclisme.

"Sur la route, chaque virage raconte une histoire; chaque ravitaillement, un geste de solidarité; chaque arrivée, la preuve qu'ensemble nous allons plus loin. Je veux saluer la détermination des participantes et des participants, dont l'engagement honore notre île", s'enthousiasme-t-il.

"Au public, je dis : venez nombreux, le long des routes et dans les communes-étapes. Vos encouragements sont la bande-son de l'effort, la chaleur qui porte les coureurs dans les derniers mètres. Vos sourires, vos drapeaux, vos chants créent cette ambiance unique qui fait du Tour un moment à part, où la fierté réunionnaise se vit au présent", appelle Karine Dudon, présidente du comité.

"Que cette édition soit à l'image de notre île : exigeante et généreuse, audacieuse et fraternelle. Que chacune et chacun y trouve une source d'inspiration pour tenter, persévérer, et réussir ensemble. À toutes et à tous, je souhaite un très beau Tour : prudent, intense, et inoubliable. Avançons, d'un même pas, autour de notre île", conclut-elle.

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