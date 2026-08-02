À la une de ce lundi : Yoann Gillet, Jazz dann Port, négociations au Moyen-orient, tour cycliste, excès de vitesse et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 3 août 2026 : - Saint-Denis : le député Yoann Gillet (RN) se met en scène avec des policiers de la Bac T filmés à visage découvert et diffuse la vidéo sur les réseaux sociaux - [Photos] Clap de fin pour la 3e édition de Jazz dann Port - Trump annonce une reprise des négociations lundi avec l'Iran - Tour cycliste de La Réunion 2026 : 78 coureurs attendus au départ - Saint-Paul : un automobiliste roule à 139 km/h dans une zone limitée à 50, il perd son permis - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi pluvieux (Photo www.imazpress.com)

Le député du Gard, Yoann Gillet, porte-parole du Rassemblement national (RN), est en visite parlementaire à La Réunion depuis le mercredi 29 juillet 2026. Également directeur adjoint de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, le parlementaire a voulu être "en immersion" à Saint-Denis avec des policiers de la brigade anti-criminalité territoriale (BAC T). Harnaché d'un gilet pare-balles et visiblement tout content, le député d'extrême droite a assisté "pendant 5 h", dit-il, à des contrôles et à des interpellations. L'affaire n'aurait pas grand intérêt – sans l'emballement qui semble avoir présidé à cette visite du côté de Yoann Gillet. Dans un clip digne d'une bande-annonce d'un film de série Z, son équipe l'a filmé aux côtés des membres de la Bac T à visage découvert. Pourtant, il est d’usage à La Réunion, comme dans les autres territoires, de préserver l’anonymat des forces de l'ordre issues d’unités sensibles de la police et de la gendarmerie. Pire, si les personnes contrôlées ont été floutées, une plaque d'immatriculation d'un véhicule contrôlé est visible. La vidéo a été publiée par l'acteur principal lui-même – Yoann Gillet en l'occurrence, sur tous ses réseaux sociaux.

Après quatre jours de concerts, de rencontres et de voyages musicaux, la troisième édition de Jazz Dann Port s’est achevée ce dimanche 2 août 2026. Du jazz au maloya, en passant par l’afrobeat, la salsa, le hip-hop et les musiques du monde, artistes locaux et internationaux ont fait vibrer les différentes scènes de la ville. Au programme de ce dernier jour de festival : "Bal la Poussière", le groupe réunionnais Ziskakan et le showman Gregory Porter. Retour en images sur le clap de fin d’un festival qui a rassemblé entre 40 et 45.000 personnes au Port, devenu une scène à ciel ouvert

Donald Trump a annoncé une reprise des négociations lundi avec l'Iran, après avoir suspendu les bombardements américains sur la République islamique et fait état de progrès diplomatiques en vue de rouvrir le détroit d'Ormuz.

Après une année d'absence, le Tour cycliste de La Réunion fait son retour avec un format composé d'un prologue et de sept étapes, réunissant 78 coureurs prêts à se disputer le maillot jaune jusqu'au 9 août. Ce grand rendez-vous du cyclisme réunionnais débute ce lundi 3 août, le coup d'envoi étant donné au vélodrome Gabriel Chéfiare, à Saint-Denis.

Ce dimanche 2 août 2026, à midi, les gendarmes de Saint-Paul ont contrôlé le conducteur d’un véhicule qui circulait à 139 km/h, dans une zone limitée à 50 km/h. "Son permis a été retenu sur-le-champ et le véhicule placé en fourrière" indiquent les forces de l'ordre.