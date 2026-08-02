Saint-Paul : un automobiliste roule à 139 km/h dans une zone limitée à 50, son permis lui est retiré et sa voiture placée en fourrière

(Actualisé) Ce dimanche 2 août 2026, à midi, les gendarmes de Saint-Paul ont contrôlé le conducteur d’un véhicule qui circulait à 139 km/h, dans une zone limitée à 50 km/h. "Son permis a été retenu sur-le-champ et le véhicule placé en fourrière" indiquent les forces de l'ordre. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Sur l'ensemble de l'île, la gendarmerie a procédé à 15 opérations de contrôle lors de ce week-end du 1 er au 2 août 2026. Un total de 92 infractions ont été relevées, 9 permis retirés et 8 véhicules envoyés en fourrière. Lors de ces contrôles, 17 automobilistes conduisaient sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool.

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