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Météo : des averses prévues dans la nuit de ce dimanche à lundi sur l'est de l'île

  • Publié le 2 août 2026 à 18:33
  • Actualisé le 2 août 2026 à 18:44
temps gris , nuageux , pluie

Dans son bulletin de ce dimanche 2 août 2026, Météo France Océan Indien annonce l’arrivée de la pluie sur la façade est de La Réunion. Les météorologues expliquent que "l’alizé d'est à nord-est va se renforcer progressivement en cours de nuit prochaine, transportant de l'air plus humide venu de Maurice et apportant des averses bienvenues sur une large façade est/nord-est de l'île d'ici lundi 3 août matin" (Photo d'illustration : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

www.imazpress.com/[email protected]

Météo, Pluie, Averse, Météo France

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