À retenir ce soir : adolescent en urgence absolue, Domenjod, pompiers en renfort, averses à l'est et accident en Grèce

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 2 août 2026 : - Saint-Pierre : deux adolescents grièvement blessés dans un accident de moto, le conducteur évacué en urgence absolue - Prison de Domenjod : un détenu agressé avec une bouteille en verre, FO Justice évoque des faits d’une "extrême gravité" - Mégafeu dans l'hexagone : 37 pompiers de La Réunion et de Mayotte envoyés en renfort - Météo : des averses prévues dans la nuit de ce dimanche à lundi sur l'est de l'île - [Vidéo] Grèce : deux hélicoptères entrent en collision alors qu’ils intervenaient contre un incendie

Vers 4 heures du matin ce dimanche 2 août 2026, deux adolescents ont été victimes d'un accident de la route n'impliquant pas un autre véhicule. Dans des circonstances qui restent inconnues, les deux jeunes mineurs ont été grièvement blessés alors qu'ils circulaient à moto dans le quartier de la Ligne des Bambous à Saint-Pierre. Le conducteur a été évacué en urgence absolue vers le CHU Sud, son passager était lui en urgence relative.

Ce vendredi 31 juillet 2026, une agression a eu lieu à la prison de Domenjod à Saint-Denis. Selon Fo justice, c'est lors du retour d'un détenu dans sa cellule que son co-détenu, qui l’attendait derrière la porte, une bouteille en verre à la main, l'a violemment agressé avant de le poursuivre dans la coursive du bâtiment. Le syndicat déplore une agression "d’une extrême gravité" aussi pour le personnel du centre pénitentiaire, compte tenu de la virulence de l'agresseur, et dénonce encore une fois la surpopulation carcérale.

Ce dimanche 2 août 2026, une équipe de 37 sapeurs-pompiers spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt part prêter main-forte à leurs confrères de l'Hexagone. Destination les zones sinistrées par les incendies qui touchent le pays. Ce contingent est composé de 27 sapeurs-pompiers de La Réunion et de 10 sapeurs-pompiers de Mayotte. Les services de la préfecture indiquent que cette mission est prévue pour une durée de 15 jours et "illustre l'engagement des services de secours de la zone Océan Indien au service de la protection des populations et de la solidarité entre territoires".

Dans son bulletin de ce dimanche 2 août 2026, Météo France Océan Indien annonce l’arrivée de la pluie sur la façade est de La Réunion. Les météorologues expliquent que "l’alizé d'est à nord-est va se renforcer progressivement en cours de nuit prochaine, transportant de l'air plus humide venu de Maurice et apportant des averses bienvenues sur une large façade est/nord-est de l'île d'ici lundi 3 août matin"

Méconnu, le don de lait maternel peut sauver la vie de nombreux nourrissons, notamment ceux nés prématurés: au lactarium de Nancy, l'un des 33 établissements de ce genre en France, près de 2.000 litres sont ainsi collectés chaque année, à destination des bébés hospitalisés en néonatalogie.