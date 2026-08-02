Mégafeu dans l'hexagone : 37 pompiers de La Réunion et de Mayotte envoyés en renfort

Ce dimanche 2 août 2026, une équipe de 27 sapeurs-pompiers réunionnais spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt part prêter main-forte à leurs confrères de l'Hexagone. Destination les zones sinistrées par les incendies qui touchent le pays. Ce contingent est composé de 27 sapeurs-pompiers de La Réunion et de 10 sapeurs-pompiers de Mayotte. Les services de la préfecture indiquent que cette mission est prévue pour une durée de 15 jours et "illustre l'engagement des services de secours de la zone Océan Indien au service de la protection des populations et de la solidarité entre territoires". (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans un communiqué, Cyrille Melchior, président du Département déclarait : "Face à l’épreuve que traversent nos compatriotes, La Réunion ne peut rester silencieuse. Dans ces moments difficiles, notre devoir est d’exprimer notre solidarité, mais aussi d’agir".

"Les sapeurs-pompiers réunionnais disposent d’une expérience reconnue des feux de végétation, des interventions en milieu difficile et de la gestion de crises majeures. Leur engagement viendrait renforcer un dispositif fortement sollicité depuis plusieurs semaines et contribuer aux relèves indispensables à la sécurité des personnels mobilisés sur le terrain", souligne le Président du Département.

Depuis dimanche dernier, le plus grave incendie en France depuis 1949 a cessé de progresser en superficie et même la journée de fortes chaleurs de mercredi, avec plus de 40°C enregistrés, n'a pas relancé sa dynamique, poussant les autorités à se dire "raisonnablement optimistes" sur le fait qu'il soit bientôt fixé, après huit jours de lutte.

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