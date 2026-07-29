Le Département de La Réunion se mobilise pour la solidarité nationale

Face aux terribles incendies qui touchent actuellement la Gironde et plusieurs territoires de l’Hexagone, le Président du Département, Cyrille Melchior, affirme son soutient dans un communiqué et annonce qu'une équipe de sapeurs-pompiers du SDIS 974 se tient prête à partir, en renfort des dispositifs engagés en Gironde et dans les autres départements concernés. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Face aux incendies d’une ampleur exceptionnelle qui frappent actuellement la Gironde et plusieurs territoires de l’Hexagone, le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior exprime sa profonde émotion. Au nom de la collectivité départementale, il adresse son soutien aux familles endeuillées, aux personnes blessées, aux habitants contraints d’abandonner leur domicile ainsi qu’à l’ensemble des populations touchées par cette catastrophe.

"Face à l’épreuve que traversent nos compatriotes, La Réunion ne peut rester silencieuse. Dans ces moments difficiles, notre devoir est d’exprimer notre solidarité, mais aussi d’agir", déclare Cyrille Melchior. À cette fin, une équipe de sapeurs-pompiers du SDIS 974 se tient prête à partir, en renfort des dispositifs engagés en Gironde et dans les autres départements concernés. Le Président du Département proposera à la prochaine Commission permanente, une mesure d’accompagnement financière destinée à soutenir cette mission de solidarité nationale.



"Les sapeurs-pompiers réunionnais disposent d’une expérience reconnue des feux de végétation, des interventions en milieu difficile et de la gestion de crises majeures. Leur engagement viendrait renforcer un dispositif fortement sollicité depuis plusieurs semaines et contribuer aux relèves indispensables à la sécurité des personnels mobilisés sur le terrain", souligne le Président du Département.



Cyrille Melchior rappelle que la solidarité nationale fonctionne dans les deux sens : "Lors des cyclones et des catastrophes naturelles qui frappent notre île, nous bénéficions régulièrement du renfort de sapeurs-pompiers venus de l’Hexagone. Il est naturel qu’aujourd’hui La Réunion réponde présente lorsque d’autres territoires français sont confrontés à une situation d’une telle gravité".



Par ailleurs, en sa qualité de Président de la Commission Outre-mer de Départements de France, Cyrille Melchior s’associe à l’appel lancé par François Sauvadet, Président de Départements de France, en faveur de "l’ouverture immédiate d’une réforme du financement des SDIS, assortie de ressources nouvelles, pérennes et à la hauteur des risques auxquels notre pays est désormais confronté".



"La multiplication des événements climatiques extrêmes démontre que notre modèle de sécurité civile doit être adapté aux réalités du XXIe siècle. Les Départements continueront à prendre toute leur part, mais il devient indispensable de donner à nos SDIS des moyens durables, à la hauteur des missions que la Nation leur confie", conclut Cyrille Melchior.