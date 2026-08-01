[Vidéos] La Réunionnaise Sarah Rivière décroche 80.000 dollars de bourses pour poursuivre ses études aux États-Unis

La Réunionnaise Sarah Rivière, étudiante en littérature anglaise, originaire des Avirons, a obtenu trois bourses d'études Internationales d’une valeur totale de 80.000 dollars pour poursuivre son cursus universitaire aux États-Unis. En vacances dans son île, elle nous a raconté son parcours (Photo : Sarah Rivière)

En 2024, Sarah Rivière, étudiante en licence d’anglais à l’Université de La Réunion, multiplie les recherches d'aide et découvre l’existence de trois bourses universitaires destinés aux élèves issus de programmes d’échanges internationaux.

- Des bourses à destination des élèves en échanges internationaux -

Fulbright France est une bourse d’excellence académique. Georges Lurcy est une bourse relié à Fulbright France. PEO International est une bourse américaine exclusivement reservé aux femmes.

Pour accéder à la pré-selection d'obtention de ces bourses, il faut constituer un dossier solide et écrire des lettres de motivation. "Une fois le dossier validé, l’entretien consiste à se présenter en anglais pendant 5 minutes, il faut expliquer son projet, savoir se démarquer est essentiel" explique Sarah Rivière.

Son origine réunionnaise permet à l’étudiante de se distinguer au cours de cet entretien. Elle est admise au cursus universitaire aux États-unis. Regardez

- Du campus de La Réunion aux universités américaines -

Tout avait commencé en 2021, après l'obtention de son bac général Sarah Rivière entame une licence d’anglais à l’université de La Réunion. En 2023, lors de sa troisième année de licence, elle participe à un échange universitaire aux États-Unis. "Au départ j'étais sceptique, je n'avais jamais quitté mon île, puis je me suis laissée convaincre et j'ai passé ce semestre aux États-Unis, dans le cadre de l'"Isep", un programme d'échange universitaire, d'août à décembre 2023" raconte-t-elle.

Après une période "un peu dure", loin de son île, la jeune fille se fait des amis, et s'adapte parfaitement à la vie américaine.

A la fin de son année d'échange, elle n'a pas d'hésitation. "Je me dis qu'il faut vraiment trouver un moyen de revenir aux États-Unis pour y faire mon master parce que j'adore comment on travaille là-bas" confie l'étudiante.

Dès son retour à La Réunion elle se lance dans une licence à distance "L3 option : FLE : français langues étrangères". Elle prépare, en même temps, son départ pour les États-Unis.

"Faire ses études aux états-Unis est extrêment coûteux. J'ai donc commencé à faire des recherches d'aide ur internet" poursuit Sarah Rivière.

"Par hasard je découvre l'existence de Fulbright France, une bourse pour les Français qui étudient aux Etats-Unis. J'ai vraiment tout donné pour l'obtenir" se souvient la jeune fille. Regardez

- La suite du parcours : devenir professeur d'anglais -

Actuellement installé à San Diego, en Californie, Sarah Rivière prépare son mémoire pour son master de recherche en anglais. "À court terme je pense me diriger vers le métier de prof d'anglais d'abord au collège et au lycée. Ensuite, j'aimerai devenir prof d'université, travailler dans la recherche ou dans les classes préparatoires", confie Sarah Rivière.

Aux jeunes qui hésitent à quitter La Réunion pour poursuivre leurs études ou pour travailler, Sarah Rivière est catégorique : "prenez le risque. Allez-y. Si l’opportunité se présente il faut foncer. Rendre fière sa famille c’est se rendre fier soi-même". Regardez

Sarah Rivière est toujours en vacances à La Réunion. Elle repartira pour la Californie le jeudi 13 août prochain.

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