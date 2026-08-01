À retenir ce soir : trafic Réunion Maurice, Eve Gilles, Mégafeu, gréve Derichebourg, clinique des Orchidées

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 1 aout 2026 : - Trafic de cannabis entre La Réunion et Maurice : le mari d'une ministre mauricienne interpellé - Miss Supranational 2026 : la Réunionnaise Eve Gilles décroche la deuxième place du concours de beauté - Mégafeu contenu en Gironde, nouvel embrasement dans le Var - Grève chez Derichebourg-OI : la Civis mobilise un troisième prestataire pour accélérer la collecte des déchets - Clinique des Orchidées : face aux interrogations de la CFDT santé, la direction assure que le dialogue social est permanent depuis l'incendie

C’est une information du site Défi Média, relayée par nos confrères de Réunion La 1ère. Gulshan Govind, âgé de 42 ans, époux d’une ministre mauricienne, a été arrêté ce vendredi 31 juillet 2026 par la police de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) dans le cadre des investigations concernant la saisie de 100 kilos de cannabis à La Réunion il y a une semaine.

La Réunionnaise Eve Gilles, Miss France 2024, a encore une fois fait rayonner la France et La Réunion, ce vendredi 31 juillet 2026, en Pologne. Elle devient la première dauphine du concours de beauté Miss Supranational. La couronne a été remportée par Katrina Llegado, originaire des Philippines.

Des renforts sont attendus samedi dans le Var où le feu du Gros Bessillon est reparti et progresse "plus vite qu'un cheval au galop", selon la préfecture du département, écrasé par une forte hausse des températures.

La collecte de déchets se réorganise. Depuis ce vendredi 31 juillet 2026, un troisième prestataire est sur le terrain, objectif : accélérer la collecte des déchets qui était à l'arrêt depuis le début d'un mouvement social des employés de la société Derichebourg-OI. "Cette nouvelle entreprise interviendra principalement sur la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) ainsi que sur la collecte des déchets recyclables, permettant ainsi d’augmenter les capacités opérationnelles sur le territoire et de poursuivre le rattrapage des retards accumulés", annonce la Civis dans un communiqué publié ce samedi 1er août 2026.

Ce samedi 1 er août 2026, la direction du groupe Clinifutur assure être mobilisée depuis l'incendie qui a eu lieu dans la clinique des Orchidées au Port le 17 juillet dernier. Face aux interrogations de la CFDT santé sociaux publiées hier sur notre site, le groupe indique qu'un CSE, comité social et économique extraordinaire, s’est tenu dès le lendemain du sinistre. "Un nouveau CSE extraordinaire est programmé la semaine prochaine. Il permettra de présenter les conclusions des expertises attendues d’ici le milieu de la semaine et de répondre aux questions des représentants du personnel" affirme la direction