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Trafic de cannabis entre La Réunion et Maurice : le mari d'une ministre mauricienne interpellé

  • Publié le 1 août 2026 à 17:22
  • Actualisé le 1 août 2026 à 17:50
Un extrait de cannabis particulier soulagerait les douleurs lombaires chroniques, selon un essai clinique

C’est une information du site Défi Média, relayée par nos confrères de Réunion La 1ère. Gulshan Govind, âgé de 42 ans, époux d’une ministre mauricienne, a été arrêté ce vendredi 31 juillet 2026 par la police de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) dans le cadre des investigations concernant la saisie de 100 kilos de cannabis à La Réunion il y a une semaine. (Photo d'illustration : AFP)

Selon les premiers éléments de l'enquête partagés par le média mauricien, le quadragénaire sera interrogé sur ses liens présumés avec un réseau de trafic de drogue opérant sur l'axe Maurice/Réunion, récemment démantelé par les autorités réunionnaises à la suite de la saisie de plus de 100 kilos de cannabis à Bras-Panon.

Le parti politique auquel appartient la ministre Véronique Leu-Govindsuivra annonce suivre : "avec la plus grande attention l'évolution de l'enquête et des procédures qui en découleront. Il se réserve le droit de prendre, en temps utile et à la lumière des éléments établis, toute décision qu'il estimera. appropriée, dans le respect des principes de justice, de responsabilité et de l'intérêt général".

www.imazpress.com/[email protected]

Maurice, Drogue, Cannabis

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