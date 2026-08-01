Trafic de cannabis entre La Réunion et Maurice : le mari d'une ministre mauricienne interpellé

C’est une information du site Défi Média, relayée par nos confrères de Réunion La 1ère. Gulshan Govind, âgé de 42 ans, époux d’une ministre mauricienne, a été arrêté ce vendredi 31 juillet 2026 par la police de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) dans le cadre des investigations concernant la saisie de 100 kilos de cannabis à La Réunion il y a une semaine. (Photo d'illustration : AFP)

Selon les premiers éléments de l'enquête partagés par le média mauricien, le quadragénaire sera interrogé sur ses liens présumés avec un réseau de trafic de drogue opérant sur l'axe Maurice/Réunion, récemment démantelé par les autorités réunionnaises à la suite de la saisie de plus de 100 kilos de cannabis à Bras-Panon.

Le parti politique auquel appartient la ministre Véronique Leu-Govindsuivra annonce suivre : "avec la plus grande attention l'évolution de l'enquête et des procédures qui en découleront. Il se réserve le droit de prendre, en temps utile et à la lumière des éléments établis, toute décision qu'il estimera. appropriée, dans le respect des principes de justice, de responsabilité et de l'intérêt général".

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