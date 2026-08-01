Grève chez Derichebourg-OI : la Civis mobilise un troisième prestataire pour accélérer la collecte des déchets

La collecte de déchets se réorganise. Depuis ce vendredi 31 juillet 2026, un troisième prestataire est sur le terrain, objectif : accélérer la collecte des déchets qui était à l'arrêt depuis le début d'un mouvement social des employés de la société Derichebourg-OI. "Cette nouvelle entreprise interviendra principalement sur la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) ainsi que sur la collecte des déchets recyclables, permettant ainsi d’augmenter les capacités opérationnelles sur le territoire et de poursuivre le rattrapage des retards accumulés", annonce la Civis dans un communiqué publié ce samedi 1er août 2026. La grève, elle, continue. ( Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.ilmazpress.com)

La Civis indique que ces prestataires sont rémunérés par Derichebourg-OI, titulaire du marché : "Conformément aux dispositions du marché public, l’ensemble des prestations réalisées par les entreprises de substitution est exécuté aux frais de la société Derichebourg OI La CIVIS poursuit parallèlement ses échanges avec les services de l’État et l’ensemble des acteurs concernés afin de garantir la continuité du service public et de préserver les conditions de salubrité sur le territoire."

"Malgré la poursuite du mouvement social, la Civis continue de mobiliser tous les moyens dont elle dispose pour assurer la continuité du service public."

Le vendredi 17 juillet 2026, les salariés ont appris qu'un directeur d'agence de l'Hexagone, Alexandre Bellens, devait se rendre à La Réunion.

Les salariés s'interrogent "sur les dépenses engagées par l'entreprise pour financer des billets d'avion, des hébergements et des véhicules de location afin de faire venir des représentants de métropole, alors que leurs revendications salariales continuent d'être refusées". Une partie des salariés perçoit cette décision comme une "provocation".

La grève, débutée le 13 juillet 2026, est toujours en cours chez Derichebourg océan Indien et perturbe la collecte des déchets à Saint-Pierre et Petite-Île. Le mouvement s'enlise et aucun accord ne semble vouloir s'établir. La direction a pris la parole ce vendredi 24 juillet 2026 dénonçant un manque de dialogue "constructif". Les salariés répondent en affirmant n'avoir jamais refusé le dialogue social.

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