Clinique des Orchidées : face aux interrogations de la CFDT santé, la direction assure que le dialogue social est permanent depuis l'incendie

Ce samedi 1 er août 2026, la direction du groupe Clinifutur assure être mobilisée depuis l'incendie qui a eu lieu dans la clinique des Orchidées au Port le 17 juillet dernier. Face aux interrogations de la CFDT santé sociaux publiées hier sur notre site, le groupe indique qu'un CSE, comité social et économique extraordinaire, s’est tenu dès le lendemain du sinistre. "Un nouveau CSE extraordinaire est programmé la semaine prochaine. Il permettra de présenter les conclusions des expertises attendues d’ici le milieu de la semaine et de répondre aux questions des représentants du personnel" affirme la direction (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce vendredi 31 juillet 2026, la CFDT santé-sociaux déplorait un manque de communication de la part de la direction. Le syndicat se pose des questions sur le réel fonctionnement de la clinique depuis l’incendie qui a causé l’évacuation de 68 personnes.

Ce samedi, c'est la direction qui réagit, et assure d'une "mobilisation totale et un dialogue social permanent depuis l’incendie du 17 juillet 2026."

- "Tout est mis en œuvre pour préserver les emplois" -

Dans un communiqué, le groupe Clinifutur indique que : "Tout est mis en œuvre pour préserver les emplois, les rémunérations et les droits de chacun, au moyen de redéploiements vers les cliniques Sainte-Clotilde et Saint-Vincent ou, lorsque cela est nécessaire, par le recours à l’activité partielle. Un soutien psychologique sur site et un espace d’écoute externe, confidentiel et anonyme, ont également été déployés".

Le vendredi 17 juillet 2026 à 23 heures, un incendie s'est déclaré à la Clinique des Orchidées du Port. Le bloc opératoire est très gravement impacté - au moins quatre salles détruites - et plusieurs matériels impactés. Au total, 150m2 de surface ont brûlé.

Dans un communiqué, l'ARS indiquait : "le plateau technique est par conséquent inutilisable pour une durée indéterminée."

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