Une mobilisation totale et un dialogue social permanent depuis l’incendie du 17 juillet 2026

À la suite des déclarations parues dans la presse suite au courrier transmis par la CFDT, la Direction de la Clinique Les Orchidées et le Groupe de santé Clinifutur souhaitent apporter des précisions factuelles sur la gestion de la crise consécutive à l’incendie du 17 juillet 2026. (Photo d'illustration : Clinifutur)

La Direction est sincèrement navrée de l’incompréhension exprimée, alors que les directeurs, les équipes soignantes, administratives et techniques sont mobilisés sans relâche depuis les premières heures du sinistre afin d’en atténuer les conséquences, de protéger les salariés, d’assurer la continuité des soins et de préparer la réouverture de l’établissement.

Depuis le début de la crise, le dialogue social demeure permanent. Un CSE extraordinaire s’est tenu dès le lendemain du sinistre. Des notes d’information sont transmises régulièrement, au fur et à mesure des éléments reçus, et le CSE et les représentants syndicaux sont systématiquement informés au préalable.

Un nouveau CSE extraordinaire est d’ores et déjà programmé la semaine prochaine. Il permettra de présenter les conclusions des expertises attendues d’ici le milieu de la semaine prochaine et de répondre aux questions des représentants du

personnel.

Les expertises judiciaires, techniques et assurantielles actuellement en cours doivent permettre de déterminer les

causes précises du sinistre, d’évaluer les dommages et de définir les conditions d’une reprise sécurisée. La Direction communique les informations en fonction de leur validation par les experts et les autorités compétentes.

Cette exigence de rigueur ne saurait être assimilée à un manque de transparence.

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- Tout est mis en œuvre pour préserver les emplois -

Dès le déclenchement du sinistre, la cellule de crise a été activée par la Direction sans interruption. La Directrice de la Clinique, Madame Aurélia Plazolles, présente sur le site dès la première heure, assure pleinement la direction effective et stratégique de l’établissement.

Elle conduit actuellement quotidiennement la gestion de crise avec le Docteur Mathias Deleflie, Directeur général délégué et Directeur médical du Groupe de Santé Clinifutur, présent sur le terrain pour coordonner les opérations. Toutes les décisions sanitaires et opérationnelles sont prises en lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé de la Réunion, les autorités compétentes, les experts, les assureurs et les entreprises spécialisées.

La prise en charge au plus vite des patients et la protection des salariés sont les priorités principales de la Direction.

Tout est mis en œuvre pour préserver les emplois, les rémunérations et les droits de chacun, au moyen de redéploiements vers les cliniques Sainte-Clotilde et Saint-Vincent ou, lorsque cela est nécessaire, par le recours à l’activité partielle. Un soutien psychologique sur site et un espace d’écoute externe, confidentiel et anonyme, ont

également été déployés.

La Direction regrette que certaines interrogations aient été portées dans l’espace médiatique avant même d’avoir fait l’objet d’un échange direct et approfondi. Elle souhaite néanmoins dépasser cette incompréhension et réaffirme sa disponibilité pour poursuivre, avec l’ensemble des partenaires sociaux, un dialogue loyal, régulier et constructif.

La Direction renouvelle son soutien, sa confiance et sa profonde gratitude à toutes les équipes mobilisées depuis le premier jour dans cette crise. Elle réitère son engagement continu et sa mobilisation pour créer les conditions d’une réouverture progressive, sécurisée et durable de la Clinique Les Orchidées.

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