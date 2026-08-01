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Miss Supranational 2026 : la Réunionnaise Eve Gilles décroche la deuxième place du concours de beauté

  • Publié le 1 août 2026 à 08:57
  • Actualisé le 1 août 2026 à 09:48
Eve Gilles,
Miss Supranational 2026 : la Réunionnaise Eve Gilles décroche la deuxième place du concours de beauté

La Réunionnaise Eve Gilles, Miss France 2024, a encore une fois fait rayonner la France et La Réunion, ce vendredi 31 juillet 2026, en Pologne. Elle devient la première dauphine du concours de beauté Miss Supranational. La couronne a été remportée par Katrina Llegado, originaire des Philippines. (Photo : Facebook)

"Je suis tellement fière de cette nouvelle écharpe. Merci pour tout le soutien que vous me donnez!" lance l'ancienne Miss France sur sa page Instagram. Découvrez ici, une compilation de ses passages sur scène. Regardez.

 

À lire aussi : Miss Supranational 2026 : Eve Gilles sacrée Miss Supra Influencer Europe, fonce vers la victoire finale 

www.imazpress.com/[email protected] 

Eve Gilles, Miss Supranational, La Réunion

guest
3 Commentaires
Kat
Kat
45 minutes

Ève Gilles naît le 9 juillet 2003 à Dunkerque[1],[2]. Elle réside avec sa famille dans la commune de Quaëdypre (Nord)[3],[4]. Son père, Bruno Gilles, est géomètre-expert à Wormhout et sa mère, Édith Gilles (née Calapin Latchoumou)[5],[6], travaille avec lui[7]. Elle a des origines réunionnaises par sa mère dont la famille est de Sainte-Marie et a de la famille à La Réunion

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Templier974
Templier974
58 minutes

Magnifique !

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Saint André 40 ans dans le fénoir sous les Vira
Saint André 40 ans dans le fénoir sous les Vira
1 heure

Très belle femme. Bravo.

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