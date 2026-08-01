Miss Supranational 2026 : la Réunionnaise Eve Gilles décroche la deuxième place du concours de beauté

La Réunionnaise Eve Gilles, Miss France 2024, a encore une fois fait rayonner la France et La Réunion, ce vendredi 31 juillet 2026, en Pologne. Elle devient la première dauphine du concours de beauté Miss Supranational. La couronne a été remportée par Katrina Llegado, originaire des Philippines. (Photo : Facebook)

"Je suis tellement fière de cette nouvelle écharpe. Merci pour tout le soutien que vous me donnez!" lance l'ancienne Miss France sur sa page Instagram. Découvrez ici, une compilation de ses passages sur scène. Regardez.

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