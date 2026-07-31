Coup de pouce avant la rentrée, prix des carburants, livret A… Tout ce qui change pour votre budget en août

Qu’ils concernent les carburants ou le montant de l’allocation de rentrée scolaire... les changements sont nombreux en ce mois d’août 2026. Imaz Press décrypte les nouveautés et modifications qui seront lourdes de conséquences pour la vie des Réunionnais.

- Baisse du sans-plomb et hausse modérée du gazole -

Bonne une mauvaise nouvelle pour les conducteurs. Tout dépend de si vous roulez au sans-plomb ou au gazole.

Au 1er août 2026, le sans-plomb baisse de 4 centimes et passe à 1,78 euros, tandis que le gazole prend 2 centimes et sera au prix de 1,55 euros.

- L'allocation de rentrée scolaire arrive dans quelques jours -

Les familles éligibles recevront l’allocation de rentrée scolaire ce mardi 4 août 2026 à La Réunion.

En outre, les montants sont revalorisés pour la rentrée 2026, atteignant 426,87 euros pour les 6 à 10 ans, 450,41 euros pour les 11 à 14 ans et 466,02 euros pour les 15 à 18 ans.

Cette aide est conditionnée aux ressources et au nombre d'enfants à charge, âgé de 6 à 18 ans et scolarisé dans un établissement public ou privé, au 31 juillet 2026.

Pour bénéficier de l'ARS, les familles déjà allocataires de la CAF et qui remplissent les conditions pour des enfants de 6 à 15 ans n'ont aucune démarche à effectuer. L'aide leur sera versée automatiquement.

Pour les familles d'enfants âgés de 16 à 18 ans en revanche, il faudra fournir une déclaration sur l'honneur attestant que leur enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage.

- Vous aurez plus de temps pour demander l’aide carburant -

Le guichet de demande de l’aide au carburant devait se fermer le 30 juillet mais le gouvernement a décidé de le prolonger jusqu’au 31 août.

L’aide propose d’indemniser à hauteur de 100 euros les grands rouleurs touchés de plein fouet par la hausse des prix du carburant.

Ce dispositif concerne les grands rouleurs, qui parcourent au moins 15 km pour un trajet simple domicile-travail ou plus de 8.000 kilomètres par an pour le travail. Soit environ trois millions de Français.

Il faudra également renseigner votre état civil, votre numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé et le numéro de carte grise. Le demandeur devra certifier qu'il remplit les conditions d'utilisation du véhicule en distances parcourues.

Le tout, se passe sur ce site.

- Enfin la fin du démarchage téléphonique -

Le démarchage téléphonique à des fins commerciales sera interdit à compter du 11 août 2026. Jusqu’ici, le secteur de la rénovation énergétique et celui de l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse subissaient déjà cette interdiction, qui s’étendra donc bientôt à tous les autres secteurs d’activité.

Cependant, l’appel pourra rester légal dans deux circonstances : s’il concerne des modifications ou des promotions liées à votre contrat signé avec l’entreprise ou si vous avez donné votre accord à l’entreprise pour être sollicité pour des prospections commerciales.

- Augmentation du taux du Livret A -

Le taux d’intérêt annuel du Livret A passera de 1,5% à 1,7% à compter du 1er août 2026. Le LDDS (Livret de développement durable et solidaire) suit automatiquement la même dynamique.

Pour rappel, ce calcul est réalisé tous les six mois à partir de l’inflation hors tabac et du taux d’intérêt à court terme de la zone euro, selon la Banque de France. Les plafonds de versement vont de 10.000 euros, pour le LEP, à 22.950 euros, pour le Livret A, sans prendre en compte les intérêts.

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