À retenir ce soir : Caillé et IBL se rapprochent, trêve à Gaza, 800 repas pour les pompiers, trafic de stupéfiants et chaleur

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 31 juillet 2026 : - Grande distribution à La Réunion : rapprochement entre les Leader Price du groupe Caillé et les Run Market du groupe mauricien IBL - Trêve à Gaza : le Hamas consent à un accord sur le désarmement - Gironde : près de 800 repas distribués aux pompiers par Cédric et Jennifer, couple de traiteurs réunionnais - Trafic de stupéfiants : démantèlement d'un réseau piloté depuis la prison de Domenjod, 13 personnes interpellées - Juillet 2026, un des mois de juillet les plus chauds enregistrés à La Réunion

L'autorité de la concurrence a acté ce vendredi 31 juillet 2026 au soir dans un communiqué de presse que le rapprochement entre les groupes Caillé et IBL est valide. Les deux groupes vont engager une prise de contrôle conjointe des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution à La Réunion

Le Hamas a consenti vendredi à un accord de désarmement dans la bande de Gaza, en vue d'appliquer la 2e phase du cessez-le-feu entre le mouvement islamiste palestinien et Israël, un des points clés du plan de paix du président américain Donald Trump.

Il y a un peu plus de 24 heures, l’association SURS - Secours Urgence Résilience Sécurité lançait un appel à la générosité afin de soutenir Cédric et Jennifer, deux traiteurs réunionnais mobilisés en Gironde pour préparer et distribuer des repas aux pompiers engagés contre les incendies. Grâce à la solidarité, plus de 4.000 euros ont été récoltés, soit l'équivalent de 800 repas servis aux soldates du feu.

Après plusieurs mois d'investigations, les enquêteurs de la Section de recherches de Saint-Denis ont mis au jour une "organisation criminelle spécialisée dans l'importation de stupéfiants et le blanchiment des profits issus de ce trafic", indique ce vendredi 31 juillet 2026 la gendarmerie de La Réunion. 13 personnes ont été interpellées le 27 juillet 2026. L'enquête a permis de mettre en évidence un trafic organisé depuis la maison d'arrêt de Domenjod. Les investigations estiment les bénéfices du réseau à plus d'un million d'euros en moins de deux ans.

En l'absence d'alizé, ce jeudi 30 juillet 2026, la journée a été globalement douce voire chaude sur La Réunion. Les maximales ont même dépassé les 29 degrés sur le littoral ouest mais aussi est. Pour Météo France, ce mois de juillet 2026 est d'ores et déjà un des mois de juillet les plus chauds enregistrés sur l'île "depuis le début de nos relevés". Et cela devrait durer. Ces prochains jours, l'atmosphère devrait rester plutôt chaude et humide pour la saison.